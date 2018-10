UUSI YRITYSLAINOJEN MARKKINAPAIKKA SIJOITTAJILLE JA RAHOITUSTA TARVITSEVILLE PK-YRITYKSILLE

Nousu Capital Oy avasi 25.10.2018 palvelun, jonka kautta tarjotaan luokiteltuja PK-yritysten lainoja sijoittajille. Tuotteet ovat pienten ja keskisuurten yritysten lainoja, joihin sijoittamalla saa kuukausittaisen koron ja maksusuunnitelman mukaisen lainapääoman lyhennyksen.

Sijoittajat voivat tutustua lainaa tarvitseviin yrityskohteisiin Nousu Capitalin markkinapaikalla ja arvioida kohdeyritysten luottoriskiä uuden luottoluokittelun eli Nousuluokituksen avulla. Lainojen korot määrittyvät markkinaehtoisesti. Minimisijoitus on 100 euroa. Palvelu sopii erityisesti niille sijoittajille, jotka haluavat olla mukana pienten ja keskisuurten yritysten kasvussa ja jotka haluavat säännöllistä korkotuloa sijoitukselleen.

Kasvaville PK-yrityksille Nousu Capitalin palvelu tarjoaa vaihtoehtoa kasvun rahoittamiseen. Välitettävien yrityslainojen koko on minimissään 200.000 euroa ja suurimmat lainat ovat noin 1,5 miljoonaa euroa. Yrityslainoja voivat saada yritykset, joiden toiminta on kestänyt vähintään kolme vuotta, kasvunäkymät ovat positiiviset ja vuosittainen liikevaihto on vähintään miljoona euroa. Laina-ajat vaihtelevat 1-4 vuoden välillä. Nousu Capital arvioi lainojen luottoriskit ja kassavirran kehittymisen asiantuntijoiden tekemän luottoanalyysin ja Nousuluokituksen perusteella.

Uusi PK-yritysten luottoluokitus



Nousu Capitalin luottoluokitus perustuu sekä taloudellisten lukujen arvioon että laadullisten tekijöiden arvioon yrityksen takaisinmaksukyvystä. Mallin ovat kehittäneet emeritusprofessori Erkki K. Laitinen ja professori Teija Laitinen Vaasan yliopistosta, yhteistyössä Nousu Capitalin asiantuntijoiden kanssa. Erkki K. ja Teija Laitinen ovat kansainvälisesti arvostettuja laskentatoimen tutkijoita ja heillä on kymmenien vuosien kokemus yrityksen riskiä mittaavien, tilastollisten mallien kehittämisestä. ”Nousuluokituksen avulla yritysten luottokelpoisuus voidaan mitata helposti ja ymmärrettävästi, mikä auttaa sijoittajia arvioimaan tarkemmin luottoriskiä”, Nousu Capitalin toimitusjohtaja Seppo Kankaanpää kertoo.

”Alkuvaiheessa tavoitteenamme on välittää 1-2 yrityslainaa kuukaudessa. Ensi vuoden loppuun mennessä tavoite on jo useita kymmeniä välitettyjä lainoja”, Seppo Kankaanpää jatkaa.