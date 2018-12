Uusia biohajoavia tuotteita kotikokeille – ESKIMO®:n ekologinen tuoteperhe laajenee

Kotikeittiön ruoanlaitto on jatkossa entistä ekologisempaa, kun ESKIMO® Eko -tuoteperhe laajenee. Tammikuun alussa kauppoihin tulee uusia biohajoavia tuotteita.

ESKIMO®-tuoteperhe laajenee uusilla ekologisilla tuotteilla alkuvuodesta 2019. Kuluttajat ovat toivoneet ruoanlaittoon entistä vastuullisempia vaihtoehtoja ja suomalainen ESKIMO® vastaa kysyntään.

Kaikki ESKIMO® Eko -tuoteperheen tuotteet on valmistettu uusiutuvista raaka-aineista kuten puukuidusta tai sokeriruo’osta ja ne ovat täysin kierrätettäviä. ESKIMO® Eko -tuotteissa on ESKIMO® Eko laatutakuu -leima ja ohjeet tuotteen kierrättämisestä.

Pääasiassa tuotteet kierrätetään joko biojätteen seassa tai kartonginkeräyksessä. Tuote on biohajoava, jos sen voi kierrättää biojätteen seassa.

Uusia Avainlippu-tuotteita kauppoihin

Tammikuun alusta alkaen Prismoihin ja suurimpiin S-Marketeihin on tulossa biohajoava kartonkinen uunivuoka kahdessa eri koossa. Kartonkiset biohajoavat paistovuoat sopivat paistamiseen uunissa tai mikroaaltouunissa. Niiden lämmönkesto on jopa 220 astetta 2 tuntia.

Biohajoavan ja kompostoituvan kartonkivuoan voi kierrättää joko biojätteessä tai kartonginkeräyksessä. Sillä on luonnollisesti elintarvikehyväksyntä ja erinomainen rasvan- sekä kosteudenkesto. 0,75 dl uunivuokaan kuuluu kansi, jossa on PET-pinnoite. Se kierrätetään normaalisti muovijätteen seassa tai energiajakeena. Tuotteella on myös Avainlippu-tunnus merkkinä suomalaisesta työstä.

Ekologinen paperinen viinerivuoka ja ESKIMO® Eko -pakastuspussit tulivat kuluttajien saataville jo syksyllä Citymarketteihin ja Prismoihin. Samoin Green PE -raaka-aineesta valmistetut ESKIMO® Eko pakastuspussit ovat vastuullisen ruoanlaittajan valinta.

ESKIMO Eko -tuoteperhe kertoo Fredman Groupin vastuullisuusvisiosta

Kuluttajabrändi ESKIMO® ponnistelee kestävän huomisen puolesta yhdessä kuluttajien kanssa. Brändin omistaja Fredman Group on linjannut, että vuoteen 2030 mennessä kaikki sen valmistamat tuotteet ovat ekologisia ja täysin kierrätettäviä. Tästä kertoo pakkauksissa oleva Fredman Green Foodtech -merkintä.

ESKIMO® on vuonna 1963 rekisteröity tavaramerkki. Se tunnetaan paperi-, pahvi- ja kartonkitarvikkeista.

ESKIMO®:n uuden vision mukaan se auttaa kuluttajia ruoan valmistamisessa, säilömisessä ja säilyttämisessä. ESKIMO®-tuotteilla keittiö toimii vastuullisesti kestävän huomisen puolesta.