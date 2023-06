Uusia digitaalisia työkaluja syöpäpotilaiden hoidon ja voinnin digitaaliseen seurantaan

Merkittävä osa nykyisistä lääketutkimuksista hyödyntää jo digitaalisia menetelmiä, kuten suostumuksen antamista verkkopalvelussa. Pitkien maantieteellisten etäisyyksien vuoksi hajautetut menetelmät täydentävät tutkimusten keinovalikoimaa ja voivat siten vahvistaa Suomen asemaa kliinisessä lääketutkimuksessa. Digitaalisten ratkaisujen avulla potilaat voivat saada tasa-arvoista hoitoa ja mahdollisuuden osallistua tutkimuksiin asuinpaikastaan riippumatta.

Jyväskylän yliopiston työelämäprofessori Sauli Vuotin tutkimusryhmän toteuttamassa tutkimusprojektissa kehitettiin uusia digitaalisia ratkaisuja tehostamaan syöpäpotilaiden voinnin ja diagnostiikan etäseurantaa. Digitaalisten sovellusten avulla potilaiden vointia voidaan seurata ja puuttua merkittäviin muutoksiin välittömästi. Potilaat voivat sovellusten myötä myös entistä enemmän osallistua oman hoitonsa toteutukseen. Ratkaisuissa hyödynnettiin olemassa olevia kotimaisia ja kansainvälisiä EORTC:n (European Organisation for Research and Treatment of Cancer) standardisoituja suomenkielisiä seuranta- ja vointikyselyjä, sekä kehitettiin täysin uusia seurantamenetelmiä mm. potilaiden psyykkisen ja psykososiaalisen voinnin seurantaan. Pilotointikohteeksi valittiin erityisesti rintasyöpä. Työkalut mahdollistavat potilaiden yksilöllisen ja täsmällisen hoidon ja tehostuneen kommunikaation hoitotiimin ja potilaan välillä. Lisäksi potilaiden osallistuminen ja rekrytointi kliinisiin lääketutkimuksiin helpottuu ja nopeutuu merkittävästi.



Merkittävänä lopputuloksena tutkimuksessa kehitetyt digitaaliset työkalut on vapautettu täysin ilmaiseen käyttöön, jolloin niitä voidaan hyödyntää missä tahansa suomalaisessa terveydenhuollon yksikössä. Tutkimuksen rahoitti Sitra, jonka rahoitusohjelman tavoitteena on ollut lisätä hajautettuja kliinisiä lääketutkimuksia Suomessa.

Katso myös hankkeeseen liittyvä video YouTubessa: https://youtu.be/Xb-a5MhuzN8