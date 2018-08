Uusia ekologisia ESKIMO-tuotteita kauppoihin syksyllä

Kotitalouksille tuttu ESKIMO tuo kauppoihin uusia ympäristöystävällisiä tuotteita. Syksyllä ESKIMO:n tuotevalikoimaan tulevat paperiset viinerivuoat ja Eko pakastuspussit.

ESKIMO-tuoteperhe laajenee kahdella uudella ekologisella tuotteella syksyn aikana. Siten se vastaa kuluttajien tarpeeseen ottaa kantaa ja kertoa arvoistaan omilla kulutusvalinnoillaan.

Ekologinen ESKIMO viinerivuoka ilahduttamaan kotikokkeja

Ekologinen paperinen viinerivuoka tulee kuluttajien saataville 1.9.2018 kaikkiin hyvin varusteltuihin kauppoihin kuten Citymarketteihin ja Prismoihin.

Kauniin väriset läpimitaltaan 7,5 cm vuoat sopivat hyvin erilaisten juhlaleivonnaisten tekoon. Viinerivuoka on tehty biohajoavasta materiaalista, joten sen voi hävittää käytön jälkeen biojätteen seassa.

Yhdessä pakkauksessa on 50 vuokaa.

ESKIMO Eko pakastuspussit syksyn sadonkorjuuseen

Uusiutuvasta materiaalista valmistetut ESKIMO Eko pakastuspussit ovat tiedostavan ja vastuullisen kuluttajan valinta. Ne on valmistettu 95-prosenttisesti uusiutuvasta sokeriruokopohjaisesta Green PE -raaka-aineesta ja 100-prosenttisesti uusiutuvalla energialla. Biopohjaisella muovilla on samat ominaisuudet kuin tavallisella muovilla, mutta se on valmistettu uusiutuvasta biomassasta.

ESKIMO Eko pakastuspusseilla on ympäristöystävällisyydestä kertova Joutsenmerkki ja lisäksi tuotepakkauksissa on tuotteen vastuullisuudesta kertova ESKIMO Eko laatutakuu -leima.

2 ja 3 litran pakastuspussit ovat saatavilla Keskon myymälöistä 1.9.2018 alkaen. Muihin liikkeisiin niitä on tulossa myöhemmin.

Uusi ESKIMO

ESKIMO on vuonna 1963 rekisteröity tavaramerkki. Se tunnetaan paperi-, pahvi- ja kartonkitarvikkeista.

ESKIMO:n uuden vision mukaan se auttaa kuluttajia ruoan valmistamisessa, säilömisessä ja säilyttämisessä. ESKIMO-tuotteilla keittiö toimii vastuullisesti kestävän huomisen puolesta.

Uudesta visiosta viestivät muun muassa kesällä kauppoihin tulleet uudet pakkaukset.