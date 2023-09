Uusia hallitusammattilaisia Hämeen alueelle

Hämeen kauppakamarin HHJ-kurssin käyneet sekä tutkinnon suorittaneet:

Toimitusjohtaja Taina Anttila, Ajan Arkkitehdit Oy, Hämeenlinna

Hallituksen jäsen Ilari Hyyrynen, Nor-Maali Oy, Lahti

Palvelualuejohtaja Marjo Kaplas, Accountor Suomi, Lahti

Toimitusjohtaja Seppo Kariniemi, Jämsän Terveys Oy, Hämeenlinna

Toimitusjohtaja Juho Kinnunen, Concrete Urakointi Oy, Vantaa

Toimitusjohtaja Riikka Kinnunen, Kierivä Oy, Forssa

Tekniikan tohtori Matti Kuronen, Lahti

Toimitusjohtaja Kirsi Laine, Master Suomi Oy, Lahti

Client Executive Ari Lamberg, Nordea Bank Oyj, Tampere

Aluevaltuuston 2. varapj. Mika Lartama, Kanta-Hämeen hyvinvointialue, Hämeenlinna

Hallituksen 1. varapj. Marko Lindqvist, Lahden Urheiluhalliyhdistys ry, Lahti

ICT Director Sinikka Marttila, L-Fashion Group Oy, Lahti

Toimitusjohtaja Tiina Mattila, Orimattilan Asunnot Oy, Orimattila

CMO, liiketoimintajohtaja markkinointi Marika Mesimäki, Virnex Group, Lahti

Hankejohtaja Heikki Mäkilä, Heinolan kaupunki, Heinola

Talousjohtaja Milja Tuominen, Lahti Energia Oy, Lahti

Vastuullisuusasiantuntija Anne Vanhala, Keskuskauppakamari, Lahti

HHJ-tutkinnon hyväksytysti suorittanut on oikeutettu käyttämään HHJ-nimikettä. ”Tutkinnon on Hämeen kauppakamarin alueella tähän mennessä suorittanut noin 515 hallitusammattilaista. Ennen kuin tutkintoon voi osallistua on suoritettava Hyväksytty hallituksen jäsen (HHJ) -kurssi. Seuraavat HHJ-kurssimme järjestetään 12.9. alkaen Hämeenlinnassa ja 31.10. alkaen Lahdessa”, Eerikäinen kertoo.

Tampereen kauppakamari ja Hallituspartnerit ry järjestävät tutkinnon kolme kertaa vuodessa. Seuraavan tutkinnon ilmoittautuminen päättyy 14.9.2023 ja tutkinto järjestetään etänä 22.11.2023.