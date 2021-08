Uusia jäseniä KOVAlle

Jaa

Kohtuuhintaisten vuokra- ja asumisoikeustalojen omistajat – KOVA ry:lle on tänään hyväksytty neljä uutta jäsentä. Uudet jäsenet ovat Järvenpään Mestariasunnot Oy, Lapuan Kotiasunnot Oy, Tyvene Oy ja Ääneseudun Asunnot Oy. Uudet jäsenet omistavat noin 6 000 kohtuuhintaista vuokra-asuntoa.

KOVAn jäsenenä on nyt 107 yleishyödyllistä ja omakustannusperiaatteella toimivaa vuokratalo- ja asumisoikeusyhteisöä. KOVAn jäsenet omistavat nyt yhteensä yli 290 000 kohtuuhintaista vuokra- ja asumisoikeusasuntoa.

- Jatkamme määrätietoista jäsenkasvua tänä historiallisena vuotena. Jäsenmäärämme on jo tässä vaiheessa vuotta kasvanut yli neljänneksen viime vuoden loppuun nähden. Uudet jäsenemme vahvistavat KOVAn alueellista kattavuutta ja myös laajaa edustavuuttamme erityisryhmäasumisessa. Kasvava edustavuutemme kohtuuhintaisten asuntojen omistajien keskuudessa edesauttaa KOVAa parantamaan edunvalvonnallista ja muuta vaikuttavuuttamme, KOVAn toimitusjohtaja Jouni Parkkonen kiittelee.

Järvenpään Mestariasunnot Oy on vuonna 1988 perustettu, yleishyödyllinen ja omakustannusperiaatteella toimiva, Järvenpään kaupungin kokonaan omistama vuokrataloyhtiö. Yhtiö omistaa tällä hetkellä yli 2 000 vuokra-asuntoa. Yhtiö on kaupungin suurin vuokranantaja. Yhtiön asuntokannan keskivuokra vuonna 2021 on 13,22 euroa neliöltä kuukaudessa.

Lapuan Kotiasunnot Oy on vuonna 2017 perustettu, yleishyödyllinen ja omakustannusperiaatteella toimiva, Lapuan kaupungin kokonaan omistama vuokrataloyhtiö. Yhtiö omistaa tällä hetkellä 830 vuokra-asuntoa. Yhtiö on kaupungin suurin vuokranantaja. Yhtiön asuntokannan keskivuokra vuonna 2021 on 8,90 euroa neliöltä kuukaudessa.

Tyvene Oy on vuonna 2007 perustettu, yleishyödyllinen ja omakustannusperiaatteella toimiva vuokrataloyhtiö. Tyvene Oy rakennuttaa asunto- ja hoivakiinteistöjä, joita se omistaa kasvukeskusalueilla. Yhtiö on Suomen suurimpia hoivakiinteistöjä omistavia yhtiöitä. Yhtiön omistajina ovat Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo, Vakuutusosakeyhtiö Henki-Fennia, Apteekkien Eläkekassa ja Yrjö Jahnssonin säätiö sr. Yhtiö omistaa tällä hetkellä lähes 2 000 asuntoa. Yhtiön ARA-vuokra-asuntokannan keskivuokra vuonna 2021 on 12,58 euroa neliöltä kuukaudessa.

Ääneseudun Asunnot Oy on vuonna 1972 perustettu, yleishyödyllinen ja omakustannusperiaatteella toimiva, Äänekosken kaupungin kokonaan omistama vuokrataloyhtiö. Yhtiö omistaa tällä hetkellä noin 1 100 vuokra-asuntoa. Yhtiö on kaupungin suurin vuokranantaja. Yhtiön asuntokannan keskivuokra vuonna 2021 on 9,80 euroa neliöltä kuukaudessa.