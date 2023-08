Uusia jäseniä KOVAlle

Kiinteistö Oy Kalajoen Vuokra-asunnot on vuonna 1996 perustettu, yleishyödyllinen ja omakustannusperiaatteella toimiva, Kalajoen kaupungin kokonaan omistama vuokrataloyhtiö. Se omistaa tällä hetkellä lähes 300 vuokra-asuntoa. Yhtiö on kaupungin suurin vuokranantaja. Yhtiön asuntokannan keskivuokra vuonna 2023 on 10,78 euroa neliöltä kuukaudessa.

Kiinteistö Oy Uudenkaupungin Vuokratalot on vuonna 1995 perustettu, yleishyödyllinen ja omakustannusperiaatteella toimiva, Uudenkaupungin kaupungin kokonaan omistama vuokrataloyhtiö. Se omistaa tällä hetkellä yli 600 vuokra-asuntoa. Yhtiö on kaupungin suurin vuokranantaja. Yhtiön asuntokannan keskivuokra vuonna 2023 on 9,00 euroa neliöltä kuukaudessa.

KOVAn jäsenenä on nyt 122 yleishyödyllistä ja omakustannusperiaatteella toimivaa vuokratalo- ja asumisoikeusyhteisöä. KOVAn jäsenet omistavat yhteensä noin 320 000 kohtuuhintaista vuokra- ja asumisoikeusasuntoa.

- Näin KOVAn 10-vuotissyntymäpäivänä on erityisen hienoa saada järjestölle uusia jäseniä. Erityisesti aikoina, jolloin vuokratalo- ja asumisoikeusyhtiöiden toimintaympäristöön kohdistuu voimakkaita muutospaineita, on tärkeää, että yleishyödylliset toimijat järjestäytyvät yhteen. KOVA tarjoaa tähän kaikille vuokratalo- ja asumisoikeusyhtiöille parhaimman vaihtoehdon, KOVAn toimitusjohtaja Jouni Parkkonen toteaa.