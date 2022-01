Uusia jäseniä Pirkanmaan Osuuskaupan hallintoon

Tampereen Sokos uudistuu täysin – taikasauvaa näytetään osastoille, ravintoloille ja ruokakaupalle 29.10.2021 15:00:00 EEST | Tiedote

Tampereen Sokoksen uudistumisesta on supistu jo hyvän aikaa. Kaikkien tunteman liikepaikan tulevaisuutta on työstetty yhdessä asiakkaiden, sokoslaisten ja muiden sidosryhmien kanssa. Vaikka toiveiden ja tarpeiden mukaisen uuden Sokoksen ensimmäiset merkit alkavat suunnitelmien mukaan näkyä jo tulevana kesänä, monen ison asiakastoiveen toteuttamiselle on vielä sijaa. Muutostyöt aloitetaan käyttötavaraosastoilta sekä ravintoloista. Suunnitteilla on myös ruokakaupan konseptin vaihtuminen Sokos Herkusta Prismaksi.