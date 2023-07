Uusia joukkoliikenneyhteyksiä Isojoelle

Sinilevähavaintojen määrä tavanomainen vuodenaikaan nähden Pohjalaismaakunnissa (Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus) 27.7.2023 13:50:45 EEST | Tiedote

Viikon 30 aikana sinilevähavainnot ovat lisääntyneet edellisestä seurantaviikosta. Kuitenkin viileämpi ja sateinen sää ovat hillinneet runsaita sinileväesiintymiä sisävesialueilla. Merialueilla taas on havaittu suurimmat määrät sinilevää tältä kesältä. Runsaiden sateiden mukana vesistöihin huuhtoutuneet ravinteet voivat selittää osaltaan tätä ilmiötä. Sinilevätilanne on tavanomainen aiempien vuosien tilastoihin verrattaessa. Ympäristöhallinnon veden lämpötilojen seurantapaikoilla Hinjärvellä veden lämpötila on ollut 26.7 19,5 astetta ja Norra Heplotanilla Oravaisten edustalla 20 astetta, molemmat tavallisia lämpötiloja vuodenaikaan nähden.