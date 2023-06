Uusia karttoja veneilyloman suunnitteluun

Pidempiä matkapurjehduksia tai kesän veneilylomaa suunnitellessa on hyvä nähdä laajoja saaristo- ja rannikkoalueita yhdellä silmäyksellä. Olennaista on saada kartalta kokonaiskuva väylästöstä, sopivista etapeista, pysähdyspaikoista ja satamista. Karttakeskus on julkaissut uudenlaiset veneilyn suunnittelukartat Saaristomereltä ja Suomenlahdelta juuri tähän tarkoitukseen.

Kartoilla esitetään suunnittelun kannalta olennaiset merenkulkutiedot: väylät kulkusyvyyksineen, yleispiirteiset syvyystiedot, aluevesirajat, merimajakat sekä käyntisatamat vieraspaikkamäärineen. Väyläviivat on lisäksi luokiteltu niiden kulkusyvyyden ja väylän ylittävät sillat niiden alituskorkeuden mukaan. Kartan sisällön täydentävät GT-tiekartan tiedot maa-alueista. Vedenkestäviä ja taitettuna pienikokoisia karttoja on helppo käsitellä ja säilyttää veneessä. Saaristomeren karttalehti kattaa koko Lounais-Suomen rannikon, Saaristomeren ja Ahvenanmaata ympäröivät vedet. Kartta ulottuu idässä Hankoon ja Teijolle asti, pohjoisessa näkyy Uusikaupunki ja lännessä Signilskär Eckerön länsipuolella. Suomenlahden kartalla näkyy koko Uudenmaan ja Kymenlaakson rannikko aina Hangosta Virolahdelle saakka. Mukana on myös Viron rannikkoa ja saaria Tallinnan seudulla sekä Venäjään kuuluvien Suomenlahden ulkosaarten rantaviivat ja majakat. Kartat perustuvat Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin tietoihin, joita on täydennetty muilla kartta-aineistoilla. Kyseessä ei kuitenkaan ole varsinainen merikartta eikä karttaa ole tarkoitettu navigointikäyttöön. Pyydä arvostelukappaletta ja kysy lisää. Tutustu uusiin karttoihin Karttakaupassa. Tuotetiedot: Taitettu kartta

Painettu vedenkestävälle ja repeämättömälle materiaalille

Kartan koko avattuna 70 × 100 cm, kaksipuolinen painatus

Mittakaava 1:150 000, 1 cm kartalla on 1,5 km / 0,81 mpk vesillä Kansikuvat voi ladata Karttakeskuksen kuvapankista.

