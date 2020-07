Uusia laivaliikenteen ja pyöräilyn yhdistäviä lähimatkailupalveluita Näsijärvelle

Särkänniemen alue Tampereella laajenee tulevina vuosina entistä monipuolisemmaksi matkailun ja elämysten keskittymäksi. Ainutlaatuinen sijainti järven rannalla, kestävä järvimatkailu sekä Mustalahden sataman palvelutarjonnan lisääminen ja markkinoinnin tehostaminen ovat kehityksen keskeisiä osa-alueita.

Visit Tampere Oy:n koordinoima Kestävän matkailun Hub –hanke on mukana Särkänniemen alueen kehityksen suunnittelussa. Kestävä laivamatkailu on yksi hankkeen teemoista. Sen edistämiseksi hanke järjesti kaksi testipäivää, joiden aikana kokeiltiin uusia Mustalahdesta lähteviä laivamatkan ja pyöräretken yhdistäviä päiväretkiä Näsijärvelle. Retkien määränpäinä olivat Aitolahti ja Ylöjärven Pimeesalmen Telakka, ja aluksena toimi M/S Nottbeck. Pyörämatkan pituus oli molemmilla matkoilla 20 kilometriä.

Testipäivät toteutettiin yhteistyössä Ekokumppanit Oy:n ylläpitämän Pyhä-Näsi – Järvien reitti -matkailureitistön kanssa. Reitillä on jo useamman vuoden ajan voinut ottaa polkupyörän höyrylaiva Tarjanteen kyytiin. Sen rinnalle haluttiin kokeilla lyhyempiä päiväretkeksi ja koko perheelle soveltuvia rengasreittejä, Pyhäjärven maisemareitin tapaan. Näsijärvellä se ei kuitenkaan onnistu ilman laivayhteyttä.

- Molemmat testipäivät sujuivat todella hienosti sekä asiakaspalautteen että järjestelyjen ja myös sään puolesta. Tällaisille päiväretkille on selkeä tilaus. Nuorin reissun omalla pyörällä polkenut aloittaa syksyllä koulutaipaleen eli se jos jokin osoitti, että pyöräily sopii lähimatkailuun koko perheelle, kertoo testimatkojen järjestelyistä Visit Tampere Oy:n puolesta vastannut projektipäällikkö Matti Pollari.

Lähtöjä Mustalahdesta Aitolahteen ja Pimeesalmelle oli testipäivinä yhteensä kymmenen ja paikat varattiin nopeasti ennakkoon. Testimatkat olivat ilmaisia, mutta tavoite on, että ne saavat jatkoa kaupallisena palveluna hyvien kokemusten siivittäminä. Konseptin kehitystä jatketaan Pyhä-Näsin ja M/S Nottbeckin liikennöinnistä vastaavan Näsijärven Laivapalvelut Oy:n yhteistyönä. Seuraavia retkipäiviä on alustavasti luvassa heinä-elokuulle.

Pyhä-Näsi ja pyörämatkailu on mielenkiintoinen kehityssuunta, jossa on paljon potentiaalia. Mustalahdessa ja Näsijärvessä on vielä paljon kehittämismahdollisuuksia niin matkailullisesti kuin paikallisten viihtymisen ja elämysten kannalta. Järvimatkailun palveluja monipuolistamalla ja alueen sijaintia hyödyntäen Mustalahden satamalla on mahdollisuus toimia erittäin vetovoimaisena porttina järvelle ja luontoon.

- Mustalahden satama ja uudistuva Särkänniemen alue palveluineen sekä alueelle kaavailtu Järvikeskus muodostavat kansainvälisestikin mielenkiintoisen kokonaisuuden. Tätä kehitystyötä haluamme Kestävän matkailun Hub –hankkeen avulla jatkaa syksyllä yhdessä sataman kaikkien järvimatkailutoimijoiden sekä Tampereen Särkänniemi Oy:n ja kaupungin kanssa, Matti Pollari tiivistää.

Kestävän matkailun Hub -hanke on Visit Tampere Oy:n koordinoima ja Pirkanmaan Liiton rahoittama EAKR-hanke, lisätietoa: https://visittampere.fi/kestavan-matkailun-hub/