Uusia luonnonsuojelualueita Raaseporiin METSO-ohjelman avulla

Uudenmaan ELY-keskus on perustanut Raaseporiin kolme uutta luonnonsuojelualuetta kaupungin maille ja lisäksi ostanut kaupungilta kolme aluetta, jotka liitettiin valtion olemassa oleviin luonnonsuojelualueisiin. Alueiden pinta-ala on yhteensä noin 190 hehtaaria. Luonnonsuojelualueet ovat osa vapaaehtoisuuteen perustuvaa METSO-ohjelmaa.

Uusista luonnonsuojelualueista suurin tunnetaan Peikkometsänä. Kohde sijaitsee Tammisaaren luoteispuolella Västerbyn ulkoilualueella ja se pysyy kaupungin omistuksessa. Karut kalliot, suopainanteet ja kangasmetsät hallitsevat luonnonkaunista aluetta. Lähes 150 hehtaarin kohde on Etelä-Suomessa harvinaisen suuri ja alue on ollut pitkään metsätalouden ulkopuolella.

Valtion omistukseen siirtyi muun muassa Karjaan eteläpuolella sijaitsevaan linnustoltaan arvokkaaseen Lepinjärveen rajautuva vanha kuusimetsä.

- Näillä kaikilla alueilla on tärkeitä luontoarvoja, jotka nyt turvataan. Suuria kokonaisuuksia tarvitaan virkistäytymiseen ja luontokasvatukseen, mutta tämä on samalla tehokas ilmastoteko. Tutkimusten mukaan hiilen nettosidonta jatkuu vanhoissa metsissä huomattavasti pidempään kuin on aiemmin luultu. Vaikka hiilen sidonta pysähtyy metsän tullessa 150-200 -vuoden ikään, metsän suojelu takaa sen säilymisen hiilivarastona. Kaupungin päätös suojella niin suuren ja yhtenäisen Peikkometsän on ainutlaatuinen ja erittäin hienoa, sanoo Raaseporin kaupungin ympäristöpäällikkö Maria Eriksson.