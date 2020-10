Uusia neulemalleja kekrin aikaan

Jaa

Talonpoikaiskulttuurisäätiö on julkaissut kolme uutta neulemallia, joiden inspiraationa on toiminut syksyinen sadonkorjuujuhla, kekri. Talonpoikaiskulttuurisäätiö edistää kekritietoisuutta ja ylläpitää kekri.fi -sivustoa. Neulemallit ohjeineen on julkaistu sivustolla.

Syyskuun puolivälistä marraskuun alkuun ajoittuva sadonkorjuukauden juhlinta on löytänyt tiensä takaisin suomalaisten vuotuisjuhlakalenteriin. Kekri näkyy meillä nykyisin yhteisöllisinä kyläjuhlina sekä ruokaa ja juomaa, kulttuuria, musiikia ja mytologiaa yhdistävinä erilaisina tapahtumina.



Talonpoikaiskulttuurisäätiö on tehnyt töitä kekritietoisuuden lisäämiseksi vuodesta 2009 lähtien. Tänä vuonna säätiö julkaisee kekrineuleita. Suomen lampaan villasta valmistetut tuotteet liittyvät materiaalin osalta vanhaan perinteeseen. Kekrihevonen muistuttaa hevosen tärkeydestä vetojuhtana pelto- ja metsätöissä sekä ratsuna, kärryjen ja reen vetäjänä matkustettaessa. Punainen metsästykseen sopiva pipo tuo linkin vanhaan erätalouteen. Maastonvärisenä neulottuna se sopii hyvin luonnon havainnointiin. Oljenkeltaiset, viljalyhteellä kuvioidut lapaset juhlistavat viljasatoa.



Ohjeet neuleisiin löytyvät Talonpoikaiskulttuurisäätiön kekri-sivustolta, https://www.kekri.fi/kekrineuleita



Neuleet säätiölle suunnitteli FT, kansatieteilijä Anna Rauhala, joka on tehnyt väitöskirjan neulomisen taidosta.



Yhteydenotot Anna Rauhalaan, anna.rauhala(at)helsinki.fi, puh. +358 50 5460483



Tietoa kekrin vietosta ja kekriperinteistä, säätiön kekriasiantuntija ja tietokirjailija Juha Kuisma, juha.kuisma(at)elisanet.fi, puh. +358 45 8847884



Lisätietoa kekriperinteestä:



Kekrin juuret ovat yleiseurooppalaisessa, auringon kiertoon pohjautuneessa maanviljelyskulttuurissa. Samaa alkuperää olevilla sadonkorjuujuhlilla on erilaisia ilmenemismuotoja ympäri maailmaa, joista tunnetuimmat ovat Halloween ja Oktoberfest. Sadon valmistumisen lisäksi kekrinä juhlittiin vuoden vaihtumista, jolloin tämän ja tuonpuoleisen maailman raja oli ohut ja vainajat olivat liikkeellä. Menneitä sukupolvia muistettiin ja heidän toivottiin olevan suopeita elävien toimille tulevana vuonna. Tulimagia, kekritulet, soihdut sekä naurislyhtyjen heijastama valo toivat suojaa tuonpuoleista väkeä vastaan. Kristilliset Pyhäinmiesten päivä ja Kuolleiden päivä (Día de Muertos) vainajien muistamisineen pohjaavat nekin vanhempaan kekrin juhlaperinteeseen.



Kekrinä väki kokoontui yhteen juhlimaan, mässäilemään ja tarinoimaan. Pöydät notkuivat eikä juoma loppunut kesken. Kekrinä alkoi myös palkollisten vapaaviikko. Joulu- ja nuuttipukkien esi-isät, kekripukit, kulkivat talosta taloon juomaa ja ruokaa kerjäten sekä kepposia tehden.

Yhteyshenkilöt

Kuvat Lataa Lataa Lataa Lataa

Linkit