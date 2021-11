Uusia nimityksiä WEGAN Groupissa

WEGAN on ruokayhteisö ja -brändi, jonka tarkoituksena on syödä maailma paremmaksi - ja tuoda herkullinen vegaaninen ruoka sekasyöjien saataville. Nimi kertoo yhdessä tekemisestä ja siitä, että ilmastonmuutoksen torjuminen voi olla myös helppoa ja hyvänmakuista – we can vegan. WEGAN.

Lisätietoa ja reseptejä osoitteessa www.wegan.com ja Instagramissa @joinwegan

Wegan.comissa ammattikokit ympäri maailman - Lontoosta Australiaan - jakavat videoiden avulla uusia alkuperäisreseptejä. Kuka tahansa voi käydä lataamassa ruokareseptit omalle kauppalistalleen. Nyt nämä reseptit halutaan tuoda ravintoloihin ympäri maailman yhteistyökumppaneiden avulla. WEGAN tekee yhteistyötä paikallisten toimijoiden kanssa ja tuo maistuvan reseptiikan näiden ravintoloiden käyttöön. Tästä esimerkkinä on WEGANin ja Restbarin yhteistyö Tampereen Keskustorin Kesäkeitaalla ja Foodrouter-pilviravintolassa.

WEGANin perustaja on Ilkka Hynninen, joka on perustanut muun muassa tuotantoyhtiö Aito Median. Taustajoukoissa ovat muun muassa Jamie Oliverin digitaalista strategiaa luotsannut Peter Cowley ja pitkän linjan alan markkinointiosaaja Pirjo Suhonen, Ivana Helsingin toinen perustaja. WEGANin kotipaikka on Tampere ja osaajia on tällä hetkellä yhdeksässä maassa.