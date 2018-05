Uusia osaajia Assemblinille

Assemblinin Helsingin Teknisiin Palveluihin, Automaatiohuoltoon, Automaatiourakointiin ja Turun Talotekniikkaurakointiin ja Energiatehokkuuspalveluihin on nimitetty uusia huippuosaajia.

Ohjelmisto-suunnittelija Raafael Keikko (s. 1982) on nimitetty Assemblinin rakennusautomaatio-urakointiin projekti-ohjelmoitsijaksi. Keikko työskentelee Helsingin toimipisteessä ja hän on aloittanut tehtävässään 19.3.2018. Aikaisemmin Keikko on työskennellyt muun muassa Caverion Oyj:ssä ja Datafactory Oy:ssä.

Automaatioinsinööri Vesa Haverinen (s. 1966) on nimitetty Assemblinin rakennusautomaatiohuoltoon huoltoinsinööriksi. Haverinen työskentelee Helsingin toimipisteessä ja hän on aloittanut tehtävässään 29.1.2018. Haverinen on aikaisemmin työskennellyt muun muassa AET-Automaatio Oy:ssä.

Jukka Karjalainen (s. 1971) on nimitetty Assemblinin Teknisiin Palveluihin huoltopäälliköksi. Karjalaisen vastuualueina ovat Assemblinin kylmä-palveluiden huoltopäällikön tehtävät Karjalainen on aloittanut tehtävässään 26.3.2018 Helsingin toimipisteessä. Karjalainen on aikaisemmin työskennellyt muun muassa Lassila & Tikanoja Oyj:ssä.

LVI-insinööri Iida Päivömaa (s. 1991) on nimitetty LVI-asiantuntijaksi Assemblinin Talotekniikkaurakointiin ja Energiatehokkuuspalveluihin. Päivömaa työskentelee Assemblinin Turun toimipisteessä ja hän on aloittanut tehtävässään 16.4.2018. Päivömaa on aikaisemmin työskennellyt muun muassa KnowTek Oy:ssä ja tällä hetkellä hän suorittaa Tampereen teknillisessä yliopistolla Energiatekniikan diplomi-insinöörin tutkintoa.