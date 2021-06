Uusia suosituksia koronarokotuksiin – raskaana oleva voi halutessaan ottaa koronarokotteen

Euroopan uimavesiraportti: Suomen yleisten uimarantojen vedet ovat laadultaan korkeatasoisia 1.6.2021 13:00:00 EEST | Tiedote

Yleisten uimarantojen vesissä on Suomessa turvallista uida, selviää Euroopan ympäristökeskuksen juuri julkaistusta uimavesiraportista. Suurin osa Suomen uimavesistä, yli 95 prosenttia, luokiteltiin laadultaan erinomaiseksi tai hyväksi, mikä on kolme prosenttiyksikköä enemmän kuin vuonna 2019. Tyydyttävään eli alimpaan hyväksyttävään luokkaan kuului viisi rantaa, mikä on alle kaksi prosenttia uimarannoista. Lisäksi neljällä uimarannalla (1,3 %) uimaveden laatu luokiteltiin huonoksi. Aikaisempaa suurempi osuus sisämaan ja rannikon uimavesistä parhaimmassa laadun luokassa Suomessa yhä useampi sisämaan tai rannikon uimavesi on luokiteltu joko erinomaiseksi tai hyväksi. Näihin kahteen parhaimpaan laadun luokkaan luokiteltiin yli 97 prosenttia kaikista sisämaan uimavesistä. Rannikolla erinomaiseksi tai hyväksi luokiteltiin lähes 90 prosenttia kaikista uimavesistä, mikä on 10 prosenttiyksikköä enemmän kuin vuonna 2019. Tilastoissa näkyvä positiivinen uimavesien laadun kehitys selittyy osin si