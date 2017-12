Uusia tekijöitä Assemblinille

Assemblinin rakennusautomaatiourakointiin ja -huoltoon on nimitetty uusia osaajia.

Patrik Soljasalo (s. 1990) on nimitetty Assemblinin Helsingin toimipisteeseen huoltoinsinööriksi. Soljasalo on aloittanut 1.9.2017 ja hän työskentelee Assemblinin rakennusautomaatioyksikössä. Aikaisemmin Soljasalo on työskennellyt rakennusalalla konsulttina.

Matias Elfving (s. 1991) on nimitetty Assemblinin Helsingin toimipisteeseen huoltoinsinööriksi 1.11.2017. Elfving työskentelee Assemblinin rakennusautomaatioyksikössä. Ennen Assemblinia hän on työskennellyt Fidelix Oy:ssä.

Antti Rantalainen (s.1992) on nimitetty Assemblinin Helsingin toimipisteeseen projektisuunnittelijaksi 4.12.2017 alkaen. Rantalainen työskentelee rakennusautomaatioyksikössä. Rantalaisella on kokemusta sähkö- ja automaatioasennuksista talotekniikasta teollisuuteen.