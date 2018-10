Uusia tekijöitä Assemblinille

Assemblinin Helsingin Automaatiourakointiin ja Talotekniikkaurakointiin on nimitetty uusia huippuosaajia.

Jaakko Liukkonen (s.1993) on nimitetty Assemblin Talotekniikkaurakointiin IV-projektihoitajaksi. Liukkonen työskentelee Assemblinin Helsingin toimipisteessä ja hän on aloittanut tehtävässään 27.8.2018. Liukkonen on aikaisemmin työskennellyt ilmanvaihtoasentajana ja työnjohtajana. Assemblinilla hän vastaa ilmanvaihtoprojektien projektihoitotehtävistä.

DI Päivi Rintamäki (s. 1962) on nimitetty Assemblin Rakennusautomaatiourakointiin projekti-insinööriksi. Rintamäki työskentelee Assemblinin Helsingin toimipisteessä ja hän on aloittanut tehtävässään 20.8.2018. Rintamäki on aikaisemmin työskennellyt Valmet Technologies Oy:ssä automaatiosuunnittelijana. Rintamäki työskentelee rakennusautomaatioprojektien parissa automaatiosuunnittelijana.