Uusia tilintarkastus- ja muita talouden ja hallinnon asiantuntijapalveluja Satakunnan alueen yrityksille – BDO tuo kansainvälisen verkoston laajan osaamisen satakuntalaisten yritysten saataville

BDO voitti toistamiseen arvostetun IAB Network of the Year -palkinnon 11.10.2018 16:19 | Tiedote

BDO on voittanut jälleen arvostetun International Accounting Bulletinin (IAB) myöntämän "Network of the Year" -palkinnon. Edellisen kerran kansainvälinen BDO-verkosto sai kyseisen palkinnon vuonna 2015.