Uusia vuokra-asuntoja Siuntion aseman läheisyyteen

Rantarata halkoo Siuntion kuntakeskusta ja monet siuntiolaiset käyttävät HSL-junayhteyttä päivittäin työmatkaansa tai muuhun asiointiin pääkaupunkiseudulle. Kuntakeskuksen lähialueen asukkaiden lisäksi junaan nousevat myös haja-asutusalueelta ja naapurikunnista töihin kulkevat.



Junan käytön ja liityntäliikenteen ennakoidaan tulevaisuudessa lisääntyvän ja liityntäpysäköinnin laajentaminen onkin mukana asema-alueen kehittämisprojektissa. Siuntion kunnan ja Väylän suunnitteluvaiheessa olevan projektin kokonaiskustannusarvio on n. 19 milj. euroa. Esiselvitys on valmistunut ja Väylän kanssa on alustavasti sovittu siirtymisestä toteutussuunnitteluun. Kunnassa on varattu määrärahaa suunnittelun jatkamiseen.



Loppukesästä Siuntion aseman käyttäjien määrän arvioidaan lisääntyvän entisestään, kun kuntakeskukseen rakenteilla olevat kaksi vuokrakerrostaloa valmistuvat. Asuntosäätiön rakennuttamiin kerrostaloihin tulee yhteensä 50 asuntoa, kooltaan 37 m²:n yksiöstä 75 m²:n neliöön.



Talojen rakentaminen alkoi viime vuoden huhtikuussa ja työ ovat edenneet suunnitelmien mukaan. Korona ei ole vaikuttanut rakentamisaikatauluun eivätkä sisätiloihin edenneet rakennustyöt häiriinny runsaslumisesta talvesta. Alkukeväästä siirrytään rappaus- ja pihatöihin ja valmista pitäisi olla elokuussa. Asuntosäätiö on jo saanut kyselyjä asuntoihin. Varsinainen haku aukeaa keväällä.



Uudet kerrostalot parantavat merkittävästi Siuntion asuntotarjontaa. Kuntakeskuksessa sijaitsee kattavat palvelut, kuten terveyskeskus, hammashoitola, koulut, kirjasto, liikuntaan liittyvät palvelut, apteekki ja päivittäistavarakauppa. Siuntion vetovoimaa etenkin lapsiperheiden keskuudessa lisää rakenteilla oleva sivistys- ja hyvinvointikampus. Syyslukukauden 2022 alkuun valmistuva rakennus tarjoaa avarat ja ajanmukaiset tilat mm. kouluille, kirjastolle ja monenlaiselle harrastustoiminnalle.



Pääkaupunkiseutu kasvaa tällä hetkellä voimakkaasti länteen. Espoon ja Kirkkonummen lisäksi myös Siuntion näkymät ovat kasvun suhteen tulevaisuudessa hyvät. Rantaradan varteen rakennettavat kerrostalohankkeet tukevat hyvin näitä kasvun edellytyksiä.