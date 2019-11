Uusia Wallis-karaokebaareja Suomen yöelämään

Monipuolisesta ravintolatarjonnastaan tunnettu NoHo Partners ja yöravintolatoimintaan keskittynyt Night People Group rakentavat yhdessä Suomeen uusia Wallis Karaoke Bar -ravintoloita. Katajanokalla sijaitsevan Walliksen menestystarina saa pian jatkoa, kun seuraava Wallis avataan Leville tälle talvikaudelle.

Wallis Karaoke Bar avasi ovensa Katajanokalla vuonna 2017, josta lähtien se on tarjonnut elämyksiä Helsingin yöelämään seitsemänä päivänä viikossa. Walliksen suosittu konsepti aiotaan nyt skaalata uusiin kaupunkeihin ravintolayhtiöiden yhteisyrityksen kautta.

- Ilta-, yö- ja viihderavintolatoiminta on edelleen ravintolatoiminnan kannattavin muoto. Samalla asiakkaiden tarpeet ja kulutuskäyttäytyminen muuttavat muotoaan ja ihmiset satsaavat enemmän elämyksiin ja laatuun. Alan suurimpana yhtiönä meillä on tehtävämme muokata tarjontaa yhä enemmän tuohon suuntaan. Wallis on todistanut Helsingissä suosionsa vastaamalla nimenomaan tähän kysyntään. Yhdessä Walliksen taustajoukkojen ja upean tiimin kanssa meillä on hyvät eväät viedä Wallis-elämystä myös muihin kaupunkeihin, kertoo NoHo Partnersin toimitusjohtaja Aku Vikström.

Noin 120 neliömetriä kattava Wallis on lunastanut hyvin #bileet365-asiakaslupauksensa, ja sen 12 kuukauden liikevaihto tulee olemaan yli 1,5 miljoonaa euroa.



- Kun jouluna 2016 suunnittelimme tätä laadukkaampaa karaokepaikkaa, tiesimme sille olevan tilausta. Walliksen suosio kuitenkin ylitti odotuksemme, ja paikka on rikkonut oman ravintolaurani myyntiennätykset per vuokrattu neliömetri, kertoo Night People Groupin toimitusjohtaja Antti Raunio.



Yli toistasataa yökerhoa perustamassa ja johtamassa ollut Raunio on yhteistyöstä innoissaan.



- NoHolta Wallis saa suuren yhtiön taustatuen, joka mahdollistaa nopeamman kasvun kuin mitä olisimme itse pystyneet toteuttamaan. Walliksen henkilökunta on tehnyt loistavaa työtä Katajanokalla, ja nyt pystymme tarjoamaan heille entistä mielenkiintoisimpia haasteita ja uramahdollisuuksia. Walliksia tulee yhdistämään loistava palvelu, jonka tuottaa maamme motivoitunein henkilökunta, Raunio sanoo.

- Vilkas, kehittyvä ja kävijämäärältään Suomen suurin hiihtokeskus Levi tulee olemaan seuraava yhteinen aluevaltauksemme, Vikström toteaa.

