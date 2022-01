Uusien avointen työpaikkojen määrä jatkaa kasvuaan edellisvuoteen verrattuna (Uusimaa)

Työttömien kokonaismäärä laski 25 126 henkilöllä verrattuna vuotta aikaisempaan. Työttömien määrä laski Uudellamaalla 21,5 prosenttia eli hieman hitaammin kuin koko maassa keskimäärin (-23 %). Työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta oli joulukuun lopussa 10,5 prosenttia, mikä on 3 prosenttiyksikköä vuotta aikaisempaa vähemmän.

Alle 25-vuotiaita työttömiä työnhakijoita oli alueella yhteensä 8 443, mikä on 3 581 (-29,8 %) vähemmän kuin vuotta aiemmin. Pitkäaikaistyöttömiä alueella oli 42 711, mikä on 9 380 (28,1 %) enemmän kuin vuoden 2020 joulukuun lopussa. Ulkomaalaisia työttömiä alueella oli 18 543, mikä on 2 334 (-11,2 %) henkilöä vähemmän edellisvuoteen verrattuna.

Uusia avoimia työpaikkoja ilmoitettiin Uudenmaan TE-toimistoon joulukuussa 29 295, mikä on 78,2 prosenttia (12 858 työpaikkaa) enemmän kuin vuotta aiemmin ja 42,1 prosenttia enemmän kuin kaksi vuotta aiemmin. Uusien TE-toimistoon ilmoitettujen avointen työpaikkojen määrä on noussut jo pandemiaa edeltävää tasoa selvästi korkeammalle.

Tiedot ilmenevät työ- ja elinkeinoministeriön Työnvälitystilastosta.

Katsaus on luettavissa Työllisyyskatsauksen omilta sivuilta sekä pdf-muodossa myös ELY:n sivuilta.