Uusien ohituskaistojen suunnittelu on käynnistynyt valtatiellä 8 välillä Vaasa-Kokkola

Vetelin Haapajärven vedennoston ja kunnostamisen toteutus käynnistyy 19.5.2021 09:30:00 EEST | Tiedote

Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on saanut Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirastolta luvan Perhonjoen vesistöalueella Vetelin kunnassa sijaitsevan Haapajärven keskivedenpinnan nostamiselle ja järven kunnostamiselle. Hankkeella pyritään vähentämään Patanan tekojärven aiheuttamia haittoja Haapajärven kohdalla ja samalla helpottamaan tekojärven säännöstelyä. Säännöstelyn kehittämisen tarve ja Haapajärven alueen peltojen tulvasuojelu on korostunut viime vuosina, kun Perhonjoen vesi on tulvinut pelloille jo suhteellisen pienillä virtaamilla. Lisäksi järven voimakas umpeenkasvu on vähentänyt alueen linnuston ja kalaston elinympäristöä, heikentänyt luonnon monimuotoisuutta ja vaikeuttanut virkistyskäyttöä.