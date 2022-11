Uusilla ammatillisen työvoimakoulutuksen linjauksilla tavoitellaan hyvää kohdentumista

Raportissa esitettyä ennakointitietoa voidaan käyttää myös laajemman koulutussuunnittelun tukena. Linjausraportti on tarkoitettu erityisesti lyhyen aikavälin työvoima- ja koulutustarpeiden määrittelyn sekä palvelun toteutuksen avuksi. Linjausten tavoitteena on, että koulutuksen tarjonta kohdentuisi entistä enemmän niille aloille ja osaamistarpeisiin, joilla on työvoiman kysyntää.

Avoimille työmarkkinoille sijoittumisessa tutkinnoilla, niiden osilla ja ammattipätevyyksillä osoitetulla ammattitaidolla on merkitystä erityisesti perusasteen tutkintoa vailla olevien kohdalla. Ammatillisen työvoimakoulutuksen suorittaminen on myös jatkossa keskeinen vaihtoehto tilanteissa, joissa työnhakija vaihtaa ammattia. Myös tilanteissa, joissa työnhakija tarvitsee omaan alaan liittyvän ammattitaidon laajentamista tai päivittämistä, työvoimakoulutus tarjoaa hyvän vaihtoehdon.

Ammatillista työvoimakoulutusta voidaan järjestää joko kokonaan valtionrahoituksen turvin tai yhteishankintoina työnantajien kanssa. Yhteishankintakoulutuksia ovat MuutosKoulutukset, RekryKoulutukset ja TäsmäKoulutukset. Näiden lisäksi oman tuotemerkkinsä alla järjestetään ns. F.E.C-koulutuksia.

Kestävä kehittäminen ja ilmastonmuutokseen varautuminen koskee käytännössä kaikkia ammattiryhmiä. Venäjän hyökkäyssota on kiihdyttänyt vihreää siirtymää ja Suomen elpymis- ja palautumissuunnitelman kautta tuetaan lähes 700 miljoonalla eurolla investointeja puhtaaseen teknologiaan ja tuotantoon. Tämä kehitys tulee näkymään osaltaan elinkeinoelämän osaamistarpeissa lyhyellä ja keskipitkällä aikavälillä. Tarvetta saattaa syntyä olemassa olevien koulutusten sisältöjen täydentämiseen tai kokonaan uudenlaisten osaamisten kehittämiselle.

Ammatillisen työvoimakoulutuksen linjaukset vuodelle 2023 -raportti on luettavissa kokonaisuudessaan osoitteesta:https://www.doria.fi/handle/10024/186089