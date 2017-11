Uusimmat metsävaratiedot saatavilla Luken tilastopalvelussa

Tuoreimmat metsävaratiedot ovat nyt saatavilla Luken tilastopalvelussa. Koko maan tulokset perustuvat valtakunnan metsien 12. inventoinnin (VMI12) mittausvuosista 2014–2016 tehtyihin laskentoihin. Maakunnallisiin tietoihin on käytetty lisäksi VMI11:n mittausaineistoa mittausvuosilta 2012–2013.

– Uusimpien metsävaratietojen mukaan puuston tilavuus metsä- ja kitumaalla on 2 464 miljoonaa kuutiometriä. Männyn osuus tästä on puolet. Kuusta on 30 prosenttia ja koivua ja muita lehtipuita 20 prosenttia. Edelliseen inventointiin (VMI11) verrattuna puuston tilavuus kasvoi viisi prosenttia, kertoo johtava tutkija Kari T. Korhonen Luonnonvarakeskuksesta (Luke).

Puuston keskitilavuus metsämaalla on 113 kuutiometriä hehtaarilla. Etelä-Suomessa keskitilavuus on hehtaarilla 143 ja Pohjois-Suomessa 86 kuutiometriä. Maakunnista suurin hehtaarikohtainen puuston tilavuus on Kanta-Hämeessä, 171 kuutiometriä.

Puusto on järeytynyt ja kasvu kohonnut

Rinnankorkeusläpimitaltaan yli 20 senttimetriä olevan puuston tilavuus metsämaalla on 1 341 miljoonaa kuutiometriä, mikä kattaa 56 prosenttia koko puuston tilavuudesta. VMI11:n tuloksiin verrattuna rinnankorkeusläpimitaltaan yli 20 senttimetriä olevan puuston määrä on noussut yhdeksän prosenttia ja alle 20 senttimetriä läpimitaltaan olevan puuston määrä on laskenut prosentilla.

Kasvu on suurinta Päijät-Hämeessä

Puuston vuotuinen kasvu metsä- ja kitumaalla on yhteensä 110 miljoonaa kuutiometriä. Edelliseen inventointiin verrattuna vuotuinen kasvu on noussut neljä prosenttia. Keskikasvu hehtaarilla on koko maassa 4,8 kuutiometriä. Suurinta vuosittainen keskikasvu on Päijät-Hämeessä, 8,2 kuutiometriä hehtaarilla. Lapissa vuotuinen hehtaarikohtainen keskikasvu on pienintä, 2,1 kuutiota. Kokonaiskasvu on kuitenkin Lapissa suurin. Siellä puuston kasvu on 13,7 miljoonaa kuutiometriä vuodessa.

Lahopuuta on eniten Ahvenanmaalla ja Lapissa

Lahopuuta on metsämaalla keskimäärin 5,7 kuutiometriä hehtaarilla. Eniten lahopuuta on Ahvenanmaalla (10,8 m³/ha) ja Lapissa (9,8 m³/ha). Lahopuun määrä on edellisestä inventoinnista kasvanut Etelä-Suomessa 16 prosenttia ja vähentynyt Pohjois-Suomessa viisi prosenttia.

Soiden ojitustilanne on edelleen edennyt yhä enemmän turvekangasvaltaiseksi. Ojikkojen ja muuttumien määrä on vähentynyt edellisestä inventoinnista. Turvekankaita on metsätalousmaalla 3,2 miljoonaa hehtaaria, mikä kattaa 70 prosenttia ojitetuista soista.

Uusimmat metsävaratulokset ovat koko maan osalta laskettu VMI12:n vuosien 2014–2016 tiedoista. Maakunnittaiset tulokset ovat laskettu VMI11:n ja VMI12:n vuosien 2012–2016 tiedoista. Ahvenanmaalla ja Ylä-Lapissa on vain VMI11:n mittaukset.