Uusin 6G Waves -lehti korostaa kestävää tulevaisuutta ja esittelee 6G-demoja

Iso teema 6G Wavesissa on vastikään julkaistut 6G-demovideot. Seitsemän videon sarja esittelee tutkimusinnovaatioita ja konkreettisia kokeiluja. Demot syntyivät jatkona aiemmalle 6G White Paper -sarjalle. Demoilla konkretisoidaan ja testataan, miten asiat toimivat, kun siirrytään 5G-taajuuksista kohti 6G:n vuosikymmentä 2030.



Kahtatoista White Paper -artikkelia on ladattu yhteensä jo lähes miljoona kertaa. 6G Waves on sekin saavuttanut jo yli 280 000 latausta. Aiheet kiinnostavat, lukijoita on kuten tekijöitäkin. Kansainvälinen yhteistyö on laajaa ja vahvaa. Tutkijoiden visiossa on alusta asti ollut merkittävästi mukana se, kuinka tulevaisuuden teknologioilla edistetään YK:n kestävän kehityksen vuoden 2030 tavoitteiden saavuttamista. Sitä käsitellään myös lehdessä. Langaton tietoliikenne ei ole itseisarvo, se on mahdollistaja.



6G Flagshipin toinen vaihe alkaa toukokuussa 2022 päivitetyllä, kunnianhimoisella tutkimusohjelmalla, jossa hyödynnetään maailmanlaajuista yhteistyötä alan johtavien yritysten ja muiden tutkimusorganisaatioiden kanssa. Tutkimusohjelmana 6G Flagship syventää tutkimusta myös sovellusalueilla esimerkiksi terveydenhuoltoon, liikenteeseen ja energia-alaan liittyen. Langaton tietoliikenne on yksi osa yhteiskuntien kriittisistä infrastruktuureista.



”Yhteistyö näiden alojen avaintoimijoiden kanssa antaa meille mahdollisuuden kehittää 6G-teknologioita yhteiskunnan kannalta hyödyllisimmällä tavalla. Eri toimijoiden välisen vuoropuhelun parantaminen on prioriteettimme, jotta saisimme kaikki irti meneillään olevasta langattomien yhteysratkaisujen mahdollistamasta digitaalimuutoksesta”, 6G Flagshipin johtaja, professori Matti Latva-aho pohtii.



Suomella on yhä globaali johtajuus 6G-tutkimuksessa ja maassamme vaikuttavat kaikki alan keskeiset toimijat. Maailmalla tapahtuu paljon mutta katseet kohdistuvat merkittävästi edelleen myös tänne, koska olimme ensimmäisiä. Suomen Akatemian Oulun yliopistolle vuonna 2018 myöntämän 6G Flagship –tutkimuskokonaisuuden kokonaisbudjettiarvio kahdeksalle vuodelle on 251 miljoonaa euroa. 6G Waves on kaksi kertaa vuodessa ilmestyvä lehti, joka nostaa esille alan viimeisimmän tutkimuksen nykytilan ja esittelee kiinnostavimmat tutkimusaiheet sekä tietysti joukon ihmisiä 6G Flagshipin takana.