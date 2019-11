Uusix goes Hietalahden kauppahalli! – Uusixin jouluinen pop up -kauppa tulee taas

Helsingin kaupungin kuntouttavan työtoiminnan yksikkö Uusix-verstaat avaa 2.12.–23.12. väliseksi ajaksi pop up -kaupan Hietalahden kauppahallissa. Pop upissa on myynnissä sekä jänniä uutuuksia että vanhoja tuttuja suosikkeja Uusixin kierrätysdesign-valikoimasta. Kauppa on avoinna maanantaista lauantaihin klo 10–18.

Made in Helsinki

”Tuotteemme ovat todellisia lähituotteita”, toteaa Uusixin vastaava työnjohtaja Heidi Mäkelä. Kaikki tuotteet valmistetaan Kyläsaaren ja Suvilahden toimipisteissämme osana kuntouttavaa työtoimintaa, jossa työttömät helsinkiläiset voivat päivittää ja oppia uusia taitoja sekä löytää polkuja työelämään välittävässä ja oivaltavassa ilmapiirissä. Suurin osa Uusixilla valmistuvista tuotteista tehdään kierrätysmateriaaleista. Jokaisella tuotteella on tarina.

”Tekijöiden lisäksi tuotteiden tarina syntyy niihin käytetyistä materiaaleista, joista myös iso osa on helsinkiläistä”, kertoo Mäkelä. ”Esimerkiksi tämän joulun mallistoon saamme ensimmäisen erän Mechelininkadulta vuonna 2017 kaadetuista lehmuksista tehtyjä tuotteita. Taival-korvakorujen muoto on saanut inspiraationsa elämän kiertokulusta, jatkumosta. Töölö-jakkarassa lehmuksen kaunis vaalea väri pääsee oikeuksiinsa kevyen öljyvahakäsittelyn ansiosta”.

Suurin osa muistakin Puu & pinta -osaston tuotteista on kotoisin joko helsinkiläisistä puistoista tai toimipisteistä, kuten esimerkiksi pulpettien pohjavanereista tehdyt Galaxy-korvakorut. Helsinkiläisten taloyhtiöiden kellareihin hylättyjen polkupyörien osista taas syntyy Metalli-osaston osaavissa käsissä esimerkiksi korvakoruja, avaimenperiä ja kynttilänjalkoja.

Hietalahden kauppahallin pop up -kauppaan tulee myyntiin myös vanhoja tuttuja Uusix-tuotteita, kuten keramiikkaa, keittiötekstiilejä, tyynyliinoja ja kasseja omilla kuoseillamme. Erityisen suosittuja ovat Helsinki-aiheiset kuosimme.

Lisätietoja:

Myynnin vastaava

Satu Hellström

Puh. 040 3341570, satu.hellstrom@hel.fi

Viestinnän & Myynnin työnjohtaja

Pauliina Shilongo

Puh. 040 5220871, pauliina.shilongo@hel.fi