Uuteen loistoon remontoitu Hakaniemen kauppahalli saa ensimmäisen iltaravintolansa

Hakaniemen täysin kunnostetun kauppahallin kakkoskerrokseen avautuu ensimmäistä kertaa iltaisin auki oleva ravintola. Kauppahallin vanha sosiaalitila saatiin ravintolakäyttöön, kun sosiaalitilat siirtyivät remontin yhteydessä maan alle.

Ravintola Kirsikan pääpaino on illoissa, kun muu hallikauppa jo sulkeutuu.

”Kuusimetrinen huonekorkeus ja ikkunoista siivilöityvä valo saivat minut hiljaiseksi, kun näin tilan ensimmäistä kertaa. En tuolloin erityisesti etsinyt uutta ravintolatilaa, mutta kävikin niin, että tila löysi minut”, ravintoloitsija Ville Relander kertoo.

Italialaisravintola Madonnaa ja Kasarmitorin kulman The Cockia pyörittävä Relander kertoo, että Kirsikan taustalla on sama suunnittelutiimi ja ydinporukka, joiden kanssa on tehty jo pitkään yhdessä töitä.

”Kirsikan avautuessa odotan erityisellä innolla sitä, että pääsemme tekemään yhteistyötä hallin muiden yrittäjien kanssa”, Relander kertoo.

Hakaniemeläinen kosmopoliitti lautasella

Hallin tarjonta onkin yksi tärkeä innoittaja Kirsikan menulle: ravintola tarjoilee simppeliä, hyvää ruokaa, joka elää vuodenaikojen mukaan ja saa inspiraationsa hallin tuoreudesta sekä helsinkiläisistä klassikoista.

"Ajattelen meidän menuta hakaniemeläisenä kosmopoliittina. Vastaavantyylinen menu voisi olla täysin kotonaan monessa muussakin maassa, mutta juuret ovat vahvasti Helsingissä ja Hakaniemen kauppahallissa”, Relander kuvailee.

Paikallisuus yhdistää myös muita ravintolan yksityiskohtia taiteesta materiaalivalintoihin ja musiikista lasten syöttötuoleihin. Kirsikan pöytäpinnat ovat kotimaista graniittia, kynttilänvalo lepattaa vanhojen Lonkero-pullojen lasin läpi ja kaiken keskellä huomion vie taiteilija Anssi Kasitonnin upea teos.

”Toiveemme on, että onnistumme houkuttelemaan halliin myös uusia kävijöitä. Vakiokävijöille taas tarjoamme jotakin ihan uutta ja raikasta osana tätä hienoa, historiallista helsinkiläistä instituutiota. Ja totta kai haaveilemme paikasta jokaisen Helsingissä vierailevan matkailijan bucket listillä.”

Kirsikka avautuu torstaina 27.4. kauppahallin toiseen kerrokseen, hallin legendaarisen valokyltin alle. À la carte -lista on tarjolla iltaisin sekä koko päivän lauantaisin, lounasmenu arkipäivisin.