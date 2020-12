Uutistoimituksille työkaluja lobbauksen hallintaan

Jyväskylän yliopiston journalistiikan tutkijat ovat julkaisseet työkaluja, joiden avulla uutistoimitukset voivat varautua nykyistä paremmin mediasisältöjen kautta tapahtuvaan ulkopuoliseen vaikuttamiseen. Toimitusten käyttöön on laadittu myös lobbaamista käsittelevä podcast.

Uudessa medialobbauksen oppaassa tarkastellaan uutismedioihin vaikuttamista. Työkäytäntösuosituksissa korostetaan menetelmiä, joita toimitusten pitäisi ottaa huomioon uutisoidessaan poliittisesta päätöksenteosta.

– Lobbaus viestinnän ilmiönä kehittyy ja ammattimaistuu kovaa vauhtia, ja toimitusten on hyvä pysyä kehityksen mukana. Olemme halunneet jakaa Medialobbaus-hankkeemme tutkimustietoa helposti omaksuttavassa muodossa toimittajien ja toimitusten käyttöön, tutkijatohtori Markus Mykkänen Jyväskylän yliopistosta kertoo.

Toimituksille laaditussa oppaassa esitellään lobbareiden mediastrategioita, materiaaleja ja yleisimpiä uutistoimituksiin vaikuttajia. Työkäytäntösuosituksissa luetellaan keinoja, joiden avulla lobbausta voitaisiin huomioida ja torjua politiikan uutisoinnissa.

– Toimitustyö ja sen vaatimukset muuttuvat nopeasti. Toimituksille onkin tärkeää kehittää jatkuvasti omaa osaamistaan ja pysyä kärryillä lobbaajien entistä ammattimaisemista vaikuttamiskeinoista, tutkimuskoordinaattori Heikki Kuutti muistuttaa.

Työkäytäntösuosituksissa tutkijat ehdottavat poliittisen päätöksenteon uutisoinnissa ja aihevalinnassa vahvaa ennakointia sekä tutkivaa ja analysoivaa otetta. Lisäksi he ehdottavat toimituksen yhteistyön tiivistämistä, jotta toimittajat eivät jäisi yksin uutisoitavissa asioissa.

Tutkimuspodcast esittelee medialobbauksen tilaa

Lobbaamisen hallinta toimitustyössä -hanke on julkaissut kirjallisten materiaalien lisäksi myös podcastin toimitusten käyttöön. Sen tarkoitus on esitellä hankkeen tutkimustuloksia ja keskustella laajasti lobbaamiseen liittyvistä ilmiöistä, esimerkiksi viestintätoimistojen ja lobbauskonsulttien roolista, verkkojournalismista sekä lobbaajien mediastrategioista.

– Tutkimuspodcast palvelee paitsi työtään tekeviä journalisteja, myös laajempaa yleisöä, joka on kiinnostunut uutismedian työstä ja tutkimuksesta, Mykkänen sanoo.

Podcast julkaistaan seitsemänä jaksona vielä kuluvan vuoden aikana. Ohjelmaa voi kuunnella Jyväskylän yliopiston podcast-tilin kautta Spotifyissa tai Soundcloudissa osoitteessa: https://soundcloud.com/uniofjyvaskyla/sets/medialobbaus

Medialobbaus-opas: http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-8482-3

Lobbaamisen hallinta toimitustyössä-ehdotukset:

http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-8483-0

Markus Mykkänen, FT, 050 353 6669, markus.mykkanen@jyu.fi

Heikki Kuutti, FT, 040 576 7865, heikki.kuutti@jyu.fi

Tutkijatohtori Markus Mykkänen työskentelee kieli- ja viestintätieteiden laitoksella ja tutkii lobbaamista, päätöksentekoa ja mediaan vaikuttamista. Hän väitteli Jyväskylän yliopistosta yhteisöviestinnän oppiaineesta 2018. Hän on aiemmin työskennellyt toimittajana, organisaatioiden viestintätehtävissä sekä viestintäkonsulttina.

Filosofian tohtori Heikki Kuutti on tutkivaan journalismiin, median sääntelyyn ja julkisuuslakiin erikoistunut tutkija. Hän on julkaissut lukuisia kirjoja journalismin työkäytännöistä. Hän on aiemmin työskennellyt toimittajana, Ilmavoimien viestintäpäällikkönä sekä journalistiikan opettajana Jyväskylän yliopiston kieli- ja viestintätieteiden laitoksella.