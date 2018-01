Uutta Gastrossa: Wine, Beer & Spirits

Ruoka- ja ravintola-alan ammattilaisten Gastro Helsinki -tapahtuman uusi Gastro Helsinki Wine, Beer & Spirits -alue kutsuu ravintoloitsijat, sommelierit, muut alkoholikaupan ammattilaiset sekä kaikki Gastron kävijät tutustumaan ja maistelemaan alkoholimaailman uutuuksia. Esillä on maahantuojien viinejä, kuohuviinejä ja samppanjoita, kotimaisten panimojen erikoisoluita sekä viskejä ja muita väkeviä. Gastro Helsinki järjestetään Messukeskuksessa 14.–16.3.2018.

Gastro Helsinki Wine, Beer & Spirits esittelee viinimaahantuojia, joiden tarjonta on erityisesti suunnattu ravintoloille. Suurin osa esiteltävistä viineistä ei ole Alkon valikoimissa. Mukana tapahtumassa on kymmenen viinimaahantuojaa, muun muassa Tampereen Viinitukku, Vingruppen, Lindbohm Partners ja Britannian ja Espanjan suurlähetystöt. Britannian suurlähetystö esittelee trendikkäitä englantilaisia kuohuviinejä kahden eri tuottajan tiloilta ja Espanjan osastolla on mukana useita eri viini- ja sherrytiloja sekä artesaanioluita.

Erikoisoluet esittelyssä

Gastro Helsinki Wine, Beer & Spiritsin oluttarjonta keskittyy erityisesti erikoisoluisiin. Suomalaisia pienpanimo-oluita esittelee kymmenen näytteilleasettajaa, muun muassa Fiskarsin, Honkavuoren ja Vakka-Suomen Panimot sekä Alberga Brewing Co., joka valmistaa vähägluteenisia oluita kaurasta ja rukiista. Artesaanilonkeroita on tarjolla muun muassa Ägräs panimolta ja Black Flag Beveragesilta.

Isoista panimoista mukana ovat Koff ja Hartwall, joka esittelee omia erikoisoluitaan uuden panimonsa valikoimista. Osastolla pääsee tutustumaan myös Hartwallin uusiin panimomestareihin, kiinnostaviin olut ja ruoka -makupareihin sekä hanalaiteuutuuksiin.

Väkevät osana Gastroa ensimmäisen kerran

Väkevistä juomista Gastro Helsinki Wine, Beer & Spirits esittelee erityisesti viskejä, ginejä ja vodkia. Interbrands tuo tapahtumaan uudistuneen Vana Tallinnin ja Crafter’sin ginit. Edrington Finland tuo osastolle the Macallan, Highland Park ja the Naked Grouse -viskit. Shaman Spirits tarjoaa lappilaista laatuvodkaa. Suppilogin osastolla on pienopanimotuotteiden lisäksi tarjolla JF-tradingin japanilaisia alkoholeja, kuten sakea.

Juomatietoutta tastingeissa

Gastro Helsinki Wine, Beer & Spirits tarjoaa maistelun lisäksi myös aimo annoksen juomatietoutta. Maksuttomia tastingeja järjestetään muun muassa naturalviineistä sekä lasin vaikutuksesta viinin aromeihin. Ohjelmalavalla järjestetään mocktail-kisa, pubivisa ja musabingo. Tapahtuman oma DJ soittaa tunnettujen keittiöalan ammattilaisten omia soittolistoja.

Lisätietoja:

Gastro Helsinki, tiedottaja Johanna Suni p. 0405154216, johanna.suni@messukeskus.com

Gastro Helsinki 14.–16.3.2018. Joka toinen vuosi Messukeskuksessa Helsingissä järjestettävä Suomen innovatiivisin ja merkittävin ravintola- ja ruoka-alan ammattilaisten tapahtuma esittelee alan uutuudet ja trendit. Maksuton sisäänpääsy yli 18-vuotiaille alan ammattilaisille rekisteröitymällä. Avoinna ke–to 9–17 ja pe 9–16. www.gastrohelsinki.fi |@gastrohelsinki |#gastrohelsinki

Gastro Helsinki Wine, Beer & Spiritsin anniskelu tapahtuu maistelulipukkeilla, hinta 2,5 €/kpl. Alkoholikaupan ammattilaisille juomat anniskellaan vastikkeetta. Riedel Ouverture Red -maistelulasin vuokra 8 eur, josta palautettaessa takaisin 5 eur. Gastro Helsinki Wine, Beer & Spirits tehdään yhteistyössä Viinilehti Oy:n kanssa.