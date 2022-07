Uutta musiikkia julkaissut supertähti Ellie Goulding saapuu heinäkuun lopussa vihdoin Suomeen

Suomalaisten rakastaman Ellie Gouldingin tunnetuimpiin hitteihin lukeutuu mm. yli 1,2 miljardia striimiä Spotifyssä kerännyt 50 Shdes of Grey -elokuvan tunnuskappale Love Me Like You Do. Muita suomessakin paljon radiosoittoa saaneita Ellie Gouldingin hittejä ovat lisäksi mm. Lights, Burn, Hate Me, Close To Me, Figure 8, On My Mind, sekä uusimman Bridget Jones -elokuvan tunnuskappaleena kuultu Still Falling For You.

Espoon Viinijuhlien vetonauloina brittiartistien keikat, ainutlaatuinen tapahtuma-alue sekä Sikke Sumarin menu

Aikuisille suunnattu Espoon Viinijuhlat järjestetään ensimmäistä kertaa 29.-30.7. Tapahtuma tuo ainutlaatuisen palvelukokonaisuuden upeaan miljööseen Espoon Haukilahden rannan satama-alueelle. Ellie Gouldingin lisäksi festivaalin lauantaipäivän pääesiintyjä on myöskin brittiartisti; laulaja-lauluntekijä Tom Odell, jonka tunnetuin kappale Another Love on kerännyt jopa yli 920 miljoonaa striimiä.

Kansainvälisten tähtien lisäksi mukana on laaja kattaus kotimaan kärkinimiä. Perjantaina lavalla nähdään Chisu, Erin, Abreu, Younghearted sekä Ida Paul & Kalle Lindroth. Lauantaina lavan valtaavat Reino Nordin, Jari Sillanpää, Ressu Redford, Pehmoaino, Kuningasidea sekä Waltteri Torikka.

Merellistä festivaalialuetta luonnonkauniissa Haukilahden rannassa laajennetaan ja nyt myös yksi pääkaupunkiseudun tunnetuimmista ravintoloista, huippukokki Sikke Sumarin luotsaama Haukilahden Helmi, on mukana Espoon Viinijuhlilla ja osana tapahtuma-aluetta.. Deluxe VIP-lippu sisältää kolmen ruokalajin menun, jonka Kokkisota-ohjelmastakin tuttu Sumari on itse suunnitellut Espoon Viinijuhlia varten.

Tapahtumaa ennakoidaan loppuunmyydyksi jo ensimmäisenä kesänä, sillä suuren kysynnän vuoksi perjantain kaikista lipuista on jäljellä enää vajaa 20 prosenttia. Perjantain sekä kahden päivän Freixenet VIP-liput ovat jo kokonaan loppuunmyytyjä, mutta lauantain Freixenet VIP-lippuja on vielä toistaiseksi muutamia jäljellä.

Kokkolan Viinijuhlat järjestetään jo toistamiseen - mukana mm. Ellie Goulding ja Tehosekoitin

Samana viikonloppuna Pohjanmaalle saapuu laaja kattaus tähtiartisteja, kun aikuisille suunnattu Kokkolan Viinijuhlat järjestetään 29.-30.7. jo toista kertaa Kokkolan tapahtumapuistossa. Viime vuoden festivaali keräsi yli 10 000 kävijää ja tänäkin vuonna odotukset ovat vähintäänkin yhtä korkealla, kun tapahtumassa on viime kesästä poiketen jopa kaksi esiintymislavaa.

Ellie Gouldingin lisäksi Kokkolassa toisena pääesiintyjänä nähdään festarilavoille paluun tehnyt Tehosekoitin, jonka tämän kesän keikat ovat jo niittäneet ennennäkemätöntä suosiota.

Kokkolan kaupungin vahvan kaksikielisyyden vuoksi festivaali on panostanut erityisesti ruotsalaisiin tähtiartisteihin, ja lavalla nähdäänkin perjantaina Basic Element ja Drömhus sekä lauantaina Pandora. Lisäksi täysin uusina artisteina tapahtumassa esiintyvät mm. BESS, Waltteri Torikka ja Younghearted.

Myös Kokkolassa VIP-asiakkaille tarjotaan huippukokin suunnittelema ja toteuttama kolmen ruokalajin menu, kun Kuppilat kuntoon ja Hansin matkassa -ohjelmistakin tuttu Hans Välimäki saapuu toteuttamaan Viinijuhlien VIP-ruokailun.

Sekä Espoon että Kokkolan Viinijuhlien festivaalialueilta löytyy tähtiartistien keikkojen lisäksi jokaisen viinin ystävän unelmakylä Wine Village, jossa on tarjolla monipuolinen valikoima erilaisia juomia. Kulinaristeja puolestaan hemmotellaan Food Villagessa, joka on täynnä toinen toistaan herkullisempia myyntipisteitä.

