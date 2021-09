Uutta: Terveyskylän Kuulotalo jakaa tietoa kuulovioista ja ohjeita kuulonkuntoutukseen

Terveyskylä-verkkopalveluun on juuri avattu Kuulotalo. Kuulotalo on rakennettu kaikille, joilla on kuulemisen ongelmia.

Kuulotalo tarjoaa helpon pääsyn erikoissairaanhoidon asiantuntijoiden laatiman kuulonkuntoutukseen liittyvän tiedon äärelle. Moni läheinen, joka epäilee tai on huomannut lapsensa, kumppaninsa tai ystävänsä kuulon heikentyneen, saa Kuulotalosta tietoa ja neuvoja. Myös terveydenhuollossa työskentelevien ammattilaisten kannattaa perehtyä Kuulotalon sisältöihin. Kuulotalo on tehty valtakunnallisessa yhteistyössä, mukana ovat kaikki sairaanhoitopiirit. Tärkeää tietoa ja helppoja arjen neuvoja Kuulotalo kokoaa yhteen tietoa kuuloaistin toiminnasta, erilaisista kuulovioista, tinnituksesta ja kuulovian monista tutkimuksista. Kuulotalosta saa tietoa siitä, miten kuulokojeet saa käyttöönsä ja miten niitä huolletaan. Moni muukin kuuntelun apuväline tulee Kuulotalossa kävijälle tutuksi. Kuulonkuntoutukseen liittyy paljon tekniikkaa, mutta Kuulotalo tarjoaa myös mm. vinkkejä kuulovikaisen lapsen puheen ja kielen kehittämiseen. Ohjeita jaetaan myös esimerkiksi siihen, miten puheesta saa parhaiten selvää ja miten kuuloa voi harjaannuttaa. Kuulonkuntoutus on monen eri ammattialan yhteistyötä. Kuulotalo esittelee, mitä kuntoutusohjaaja, sosiaalityöntekijä, puheterapeutti ja psykologi kuuloalalla tekevät. Kuulotalon sisältöä kehitetään jatkuvasti Kuulotalon kehitystyöhön kannustetaan osallistumaan kaikkia Kuulotalossa kävijöitä. Lähetä palautetta nykyisestä sisällöstä ja ehdota esimerkiksi uusia aiheita, niin Kuulotaloa kehitetään entistäkin paremmin käyttäjän tarpeisiin sopivaksi. Lisätiedot ja haastattelupyynnöt: Katja Liukkonen, Kuulotalon projektipäällikkö, sähköposti: katja.liukkonen(a)hus.fi Kati Pajo, Kuulotalon projektikoordinaattori, sähköposti: kati.pajo(a)hus.fi Tutustu meihin: Terveyskyla.fi/Kuulotalo Mikä on Terveyskylä Terveyskylä® tarjoaa tietoa ja tukea kaikille, hoitoa potilaille ja työkaluja ammattilaisille. Julkisen palvelun sisällön ovat tuottaneet erikoissairaanhoidon asiantuntijat yhdessä potilaiden kanssa. Terveyskylän palvelut sopivat erityisen hyvin elämänlaadun, oireiden ja elintapojen seuraamiseen sekä pitkäaikaisen sairauden kanssa elämiseen. Palvelut täydentävät perinteistä terveyden ja sairauden hoitoa. Terveyskylä tarjoaa välineitä ennaltaehkäisevään terveydenhuoltoon Terveyskylässä palvelee myös terveydenhuollon digitaalinen palvelukanava Omapolku®. Se sisältää lähetteellä toimivia digihoitopolkuja, etävastaanottoja ja kaikille avoimia omahoito-ohjelmia. TerveyskyläPRO® on sosiaali- ​ja terveydenhuollon ammattilaisille suunnattu palveluportaali. Se täydentää ammattilaisten osaamista ja rohkaisee hyödyntämään uusia toimintat​​apoja omassa työssä. Tutustu Terveyskylään: terveyskyla.fi Seuraa meitä Facebookissa: https://www.facebook.com/terveyskyla.fi Seuraa meitä Twitterissä: twitter.com/Terveyskyla_fi

