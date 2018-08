Uutta Vaasassa: Maksuton seniorikerho Helmen Hetki

Seniorikerho Helmen Hetki avasi ovensa 20.8.2018 uudessa palvelutalossa Präntöön Helmessä. Seniorikerhotoiminnasta vastaavat Vaasan kaupungin koti- ja laitoshoito sekä Vamia. Toiminta on uutta ja ainutlaatuista Suomessa.

Helmen Hetki on avoinna maanantaista torstaihin klo 10-14. Seniorikerho toimii ajanvarauksella numerosta 040 645 8656.

– Toivon, että yksinäiset vaasalaisvanhukset löytävät Helmen Hetken ja saavat piristystä arkeensa. Lisäksi omaishoitajat voivat tuoda puolisonsa hoitoon, vaikka pankissa asioimisen ajaksi, kertoo Präntöön Helmen yksikönjohtaja Marjo Suutari.

Helmen Hetkessä on monenlaista ohjelmaa kuten bingohetkiä, musisointia, teemapäiviä ja liikuntaa. Halutessaan asiakkaat voivat myös ruokailla ja kahvitella maksua vastaan.

Tiiviissä yhteistyössä Vamian kanssa

Helmen Hetken tilat kalusteineen tarjoaa koti- ja laitoshoito. Seniorikerhon toiminnan suunnittelevat ja toteuttavat Vamian opiskelijat yhdessä opettajien kanssa.

– Tällainen yhteistyö ammattikoulun ja ikäihmisten palveluasumisen välillä on ainutlaatuista Suomessa. Ainutlaatuista on sekin, että meidän seniorikerhotoiminta on asiakkaille ilmaista ja pysyvää toimintaa, ei vain hankkeen tai kokeilun ajan, hymyilee Suutari.

Jokainen Helmen Hetken asiakas on kerhossa yhdessä Vamian opiskelijan kanssa. Opiskelija tulee asiakasta vastaan ulkoportille ja saattaa hänet yhteisen hetken päätyttyä kotimatkalle. Tarvittaessa kotihoito tilaa etukäteen asiakkaalle kyydit Helmen Hetkeen.

Seniorikerhosta löytyvät kuntoiluhuone ja hoitola, jossa asiakkaille voidaan tehdä esimerkiksi pieniä kampauksia tai käsihoitoja.

– Asiakkaat huomioidaan yksilöinä ja toimintaa rakennetaan heidän toiveidensa mukaisesti. Jos asiakas haluaa esimerkiksi käydä museossa tai ulkoilla Palosaaren ympäristössä, niin sekin onnistuu, valaisee Vamian opettaja Marjut Töyli

Vamian opiskelijat suorittavat toiminnan kautta opintoja tai harjoittelujaksoja eri osaamisaloista, kuten kuntoutus- ja vammaistyö, sairaanhoito ja huolenpito, mielenterveys- ja päihdetyö sekä vanhustyön osaamisalat.

Kuva: Sami Pulkkinen