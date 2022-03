Uutuuselokuvassa tutkijat laskeutuvat hengenvaaralliseen jäätikkökaivoon

Kuinka nopeasti Grönlannin jääpeite sulaa? Millainen on tulevaisuus, kun valtameret nousevat? Uudessa elokuvassa "Into The Ice" kolme maailman johtavaa jäätikkötutkijaa selvittää ilmastonmuutoksen seurauksia maailman hurjimmissa ja äärimmäisimmissä maisemissa.

Oulun yliopiston vieraileva professori ja jäätikkötutkija Alun Hubbard riskeeraa henkensä laskeutuessaan alas niin sanottuun jäätikkökaivoon eli jääpeitteen sisällä olevaan pystysuoraan kuiluun, joka on syntynyt sulavasta jäävedestä. Sidottuna vain ohueen köyteen tutkijat laskeutuvat 180 metriä syvään kaivoon yrittäessään selvittää, kuinka paljon sulanutta vettä pohjalla on.

Maailman ensi-ilta 21.3.2022 Kööpenhaminassa CPH:DOX-dokumenttielokuvafestivaalin avajaiselokuvana.

Tieteellinen tutkimus ja seikkailuelokuva

Into the Ice on on visuaalisesti upea seikkailu ja tieteellinen tutkimus Grönlannin jääpeitteessä piileviin tulevaisuuden syviin salaisuuksiin. Elokuvassa esiintyvät myös tutkijat Dorthe Dahl-Jensen ja Jason Box ja elokuvan ohjaaja Lars Henrik Ostenfeld. YLEllä ja muilla Pohjoismaisilla yleisradioyhtiöillä on sopimuksia elokuvan esityksestä.

Oulun yliopistossa vieraileva jäätikkötutkija, glasiologian professori Alun Hubbard on tehnyt kenttätyötä polaarialueilla yli 30 vuotta ja tutkinut jääpeitteiden reaktioita valtamerten ja ilmakehän muutoksiin ja niiden yhteyttä merenpinnan nousuun. Hubbard puhui viime marraskuussa Glasgow'n COP26-ilmastohuippukokouksessa, ja on esiintynyt muun muassa National Geographicin suurissa luontodokumenteissa.