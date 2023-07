Uutuuskappale “Frisson Trigger” on sävelletty varmistamaan kylmät väreet

Äänielämysbrändi Sonos on yhdessä yhdysvaltalaisen tuottaja-lauluntekijä Eric J. Dubowskyn kanssa perehtynyt musiikin kuuntelusta syntyviin fyysisiin tunnereaktioihin, eli erilaisten ääniraitojen aiheuttamiin niin sanottuihin kylmiin väreisiin. Kyseessä on psykofysiologinen reaktio, miellyttävä tunne, johon liittyy muun muassa ihon pistelyä, vilunväristyksiä ja pupillien laajenemista.

Grammy-palkittu Dubowsky on tehnyt “Frisson Trigger” -nimisen kappaleen, joka on suunniteltu nimenomaan maksimoimaan jännitystä ja tuntemuksia. Kappaleeseen on tarkoituksella lisätty musiikillisia valintoja, kuten odottamattomia harmonioita ja melodian vaihteluita, joiden on tieteellisesti todistettu aiheuttavan fyysisiä reaktioita kehossa.

“Haluan saada ihmiset emotionaalisesti kosketuksiin musiikin kanssa. Perehdyin tutkimuksiin musiikin kuuntelun aiheuttamista fyysisistä tunnereaktioista, jonka perusteella lisäsin Frisson Trigger -kappaleeseen mahdollisimman monia sitä edistäviä musiikillisia elementtejä. Olemme havainneet, että kuuntelijoiden hermoreaktiot ovat huipussaan kappaleen eri kohdissa, joten kokemus on aina täysin henkilökohtainen”, Eric J. Dubowsky kertoo.

Sonos on tunnettu laadukkaista kodin äänentoistolaitteista, jotka mahdollistavat immersiivisen, kuuntelijan ympäröivän äänielämyksen. Sonosin tavoitteena on luoda kuuntelijoille intiimejä kokemuksia ja saada musiikki kuulostamaan juuri siltä kuin artisti haluaisi sen kuulostavan.

"Me Sonosilla inspiroidumme innovaatioista, jotka voivat muuttaa ihmisten tapoja kuunnella ja auttaa heitä tuntemaan entistä vahvempia tunteita rakastamiensa artistien ja kappaleiden parissa. Lanseerasimme keväällä uuden Era 300 -kaiuttimen, joka on Sonosin ensimmäinen tilaääntä varten rakennettu älykaiutin. Se edustaa äänentoiston uutta aikakautta ja ympäröi kuuntelijan musiikilla ennennäkemättömällä tavalla”, kertoo Sonosin äänielämyksistä vastaava musiikkituottaja ja multi-instrumentalisti Giles Martin.

Frisson Trigger -kappale on ladattavissa Apple Music -palvelusta.