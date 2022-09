Uutuuskirja esittelee taidemaalari Jonna Johanssonin lihallisen kantaaottavia kuvia naiseudesta ja pupuista

Jonna Johansson (s. 1975) on Helsingissä työskentelevä kuvataiteilija. Hän on valmistunut kuvataiteen maisteriksi 2003 maalaustaiteen opetuslinjalta Kuvataideakatemiasta sekä kuvataiteen kandidaatiksi 1999 Brightonin yliopistosta. Johansson on pitänyt useita yksityisnäyttelyitä ja osallistunut merkittäviin ryhmänäyttelyihin sekä Suomessa että ulkomailla.

Johansson on aiemmin kuvannut maalauksissaan niin kodittomia, väkivaltaa kohtaavia prostituoituja kuin muitakin marginalisoituja ryhmiä. Hän käyttää maalaustensa lähtökohtina usein kuvia esimerkiksi sosiaalisesta mediasta, vanhoista maalauksista, lehdistä, kirjoista tai omista kokoelmistaan. Niiden realismi haihtuu maalausprosessin myötä ja antaa tilaa voimakkain värein kuvatuille fantasioille tai pastellivärisille unikuville, joissa figuratiivinen kuvaus yhdistyy ei-esittävään maalaukseen.

Jonna Johansson on kiinnostunut kehollisuuden ja maalaustaiteen välisestä suhteesta, ja hän on aina uskonut, että maalaamalla voi muuttaa maailmaa. Kirjassa Johanssonille tyypillisen väkevästi käsitellyn naiskuvaston rinnalla vuorottelevat näennäisen hempeät ”bunnyt”, piirrokselliset pupumaalaukset, jotka kätkevät ironisoivan kuvitusmaisen pintansa alle terävää asennekritiikkiä. Johansson työstää maalauksensa vahvan ekspressiivisesti action paintingin ja pop-taiteen hengessä, usein lattiatasossa, kiiltävin alkydimaalein. Hän käyttää paljon palettiveistä ja lastaa, mutta myös perinteinen sivellintyöskentely akryyli- ja öljyvärein on hänelle ominaista.

Kirjoittajat:

FT, dosentti Juha-Heikki Tihinen on helsinkiläinen kriitikko, kuraattori, opettaja ja tutkija.

FT Sini Mononen on nykytaiteeseen ja musiikkiin erikoistunut tutkija ja kriitikko.

Jonna Johansson

80 sivua, sidottu

kielet: suomi, englanti

Parvs, 2022

