Uutuuskirja kertoo Suomen Supernannyna tunnetun Pia Penttalan vinkit perhearjen kiperiin tilanteisiin

Penttala ei kursaile eikä kiertele, vaan iskee suoraan ongelman ytimeen. Hän ohjaa perheet uusille urille pienillä, mutta jämäköillä muutoksilla ennen kuin pienistä ongelmista kasvaa ylitsepääsemättömän suuria.

Miten perheen arkirutiinit saadaan rullaamaan niin, etteivät päivät täyty tappelusta? Miten teini-ikäisen tunnemyrskyistä selvitään? Kuinka paljon isovanhemmat saavat puuttua lastenlastensa kasvatukseen? Suomen Supernannyna tunnetun Pia Penttalan ja toimittaja, kirjailija Risto Pakarisen juuri ilmestynyt uutuuskirja Suomen Supernanny – Pienillä teoilla parempaa perhe-elämää tuo toivoa kaikille kasvatushaasteiden kanssa painiville. Kirja sisältää uusia tarinoita, joita ei nähdä televisio-ohjelmassa.

Pia Penttala on erityistason psykoterapeutti, lastensuojelualan ammattilainen ja kolmen lapsen äiti. Suosittua Supernanny Suomi -ohjelmaa on tehty kolme tuotantokautta, ja se on jatkuvasti kanavan katsotuimpien ohjelmien joukossa.



Toimittaja Risto Pakarinen on aiemmin julkaissut esikoisromaaninsa Jonain päivänä Jennifer (Harper Collins, 2019) sekä yhdessä Alpo Suhosen kanssa Markku Kanerva – Näin valmennan voittajia -elämäkerran (Into, 2020)



