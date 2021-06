Uutuuskirja kertoo tarinat suomirockin legendaaristen biisien takaa

Saksan menestyneimmän jännityskirjailijan piinaava trilleri vie kuoleman varjostamalle risteilyalukselle 27.5.2021 09:35:00 EEST | Tiedote

Joka vuosi maailman risteilyaluksilta katoaa 23 matkustajaa. Kuka on seuraava? Sebastian Fitzekin piinaava trilleri Matkustaja 23 sijoittuu luksusristeilyalukselle, jonka käytävillä kulkee kuolema. Fitzek on Saksan kaikkien aikojen menestynein ja lukuisia kirjallisuuspalkintoja niittänyt jännityskirjailija, jolta on aiemmin suomennettu Potilas-trilleri.