Uutuuskirja maailmaa mullistaneen jousisoitinten opetusmetodin kehittäjistä

Olli Varosen tietokirja Lapselle vain paras on kyllin hyvä – Géza ja Csaba Szilvayn elämä on julkaistu Aviadorin kustantamana.

Csaba ja Géza Szilvay tulivat Suomeen 1970-luvulla ja tekivät elämänuransa maailmanlaajuiseen menestykseen nousseen jousisoitinten opetusmetodin kehittäjinä. He syntyivät aateliseen kulttuurisukuun ja elivät nuoruutensa kansannousun Unkarissa. Kotimaassaan he kuitenkin saivat ratkaisevan herätteen tulevalle elämäntyölleen muun muassa säveltäjä Zoltán Kodályn vaikutuspiirissä.



Suomessa Szilvayden opetustyö tuli valtakunnallisesti tunnetuksi Gézan esiinnyttyä pienten oppilaidensa kanssa 38-osaisessa Viuluviikarit Musiikkimaassa -televisiosarjassa. Veljesten perustamien ja johtamien Helsingin Lapsijousten ja Juniorjousten soittajien joukosta ovat nousseet huippuammattilaisiksi muun muassa Jaakko ja Pekka Kuusisto, Marko Ylönen sekä Réka Szilvay.



Oma tärkeä osansa kirjassa on katsaus Gézan ja Csaban luotsaaman Itä-Helsingin musiikkiopiston toimintaan sekä heidän pedagogisten metodiensa laajentaminen viulun ja sellon ohella myös muille soittimille soveltuvaksi opetuskäytännöiksi. Nykyisin Colourstrings-metodi kuuluu keskeisiin opetusmetodeihin kaikkialla maailmassa.



Olli Varonen on kirjan päähenkilöiden lisäksi haastatellut teosta varten suurta määrää Helsingin Juniorjousien ja Helsingin Lapsijousien jäseniä. Samalla hän kuvaa teoksessaan Euroopan historiaa taiteilijaperheen näkökulmasta toisen maailmansodan vuosista nykyaikaan.

VARONEN, OLLI : Lapselle vain paras on kyllin hyvä – Géza ja Csaba Szilvayn elämä

248 sivua

Sidottu, kovakantinen, värikuvitettu

ISBN 9789523812192

Ilmestymisaika: Syyskuu 2023

Arvostelukappaleet, pressikuvat ja haastattelupyynnöt

Lähetämme pyynnöstä arvostelukappaleen teoksesta joko painettuna tai sähköpostitse. Arvostelukappalepyynnöt voi lähettää osoitteeseen tilaukset@aviador.fi. Haastattelupyynnöt sekä tiedustelut pressikuvista pyydämme esittämään Aviadorin tiedottaja Miksu Väkiparralle.