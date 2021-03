Uutuuskirja muistuttaa toivon tärkeydestä

Tietokirjailija Pirjo Säisä-Winter kuvaa kirjassaan mitä toiveikkuus on ja kuinka sitä voidaan kehittää.

Toivo on jokaisen henkilökohtainen vahvuus ja kollektiivinen voima. Se on vahva muutoksen väline. Pirjo Säisä-Winter välittää uutuuskirjassaan Toivossa on hyvä elää – Toiveikkuus tavaksi ja taidoksi (Basam Books 2021) tietoa toivosta ja menetelmistä, joilla sitä voidaan edistää.

Historiasta löytyy runsaasti esimerkkejä, miten toivoa on kanavoitu muun muassa musiikin ja muiden kulttuurialojen välityksellä keinoksi vaikuttaa eriarvoisuuden poistamiseen, valtioiden itsenäistymiseen – jopa mahdottomien pyrkimysten muuttamiseksi mahdolliseksi. Luottamus, ihmisarvo, rohkeus ja unelmointi liittyvät oleellisesti toivoon samoin elämän merkityksen oivaltaminen.

”Toiveet, unelmat ja luottamus saavat avautumaan ja elämään täydemmin.”

Toivo ei ole vain tunne, vaan konkretisoitavissa oleva uusiutuva energia, jota hyödynnämme luovassa työssä, hyvinvoinnin edistämisessä, koulumaailmassa ja monissa henkilökohtaisissa asioissa. Toivo vahvistaa ja on läsnä silloin, kun suunnitellaan parempaa tulevaisuutta tai kuvitellaan mitä halutaan saavuttaa.

Jokaisella on runsaasti potentiaalia ja siksi suuretkin muutokset ovat mahdollisia, kun hyödynnämme tätä sisäistä perustavanlaatuista energiaa. Vaikeina aikoina toivo vahvistaa ja auttaa pysymään sinnikkäänä. Hyvinä aikoina se kohottaa ja koko elämän ajan edistää laajasti hyvinvointia.

”Toivo on kaikkien saatavilla, se ei pidä ketään parempana, ei vaadi eikä vahdi oletko riittävän hyvä toivomaan.”

Kirjailijasta

Pirjo Säisä-Winter on korkeakouluopettaja, psykologi, kognitiivinen psykoterapeutti ja tietokirjailija. Hän on aiemmin kirjoittanut tietokirjan Henkiset voimavarat.