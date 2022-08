Uutuuskirja: Pieni sieniopas on kätevä apuväline syksyn sieniretkille

Pieni sieniopas kertoo kaiken, mitä aloittelevan sienestäjän tarvitsee tietää. Kokeneempikin voi ammentaa siitä lisätietoja tietämykseensä. Selkeät värikuvat helpottavat tunnistamista. Sienten tuntomerkit, kasvupaikat, syötävyys ja näköislajit selviävät tekstiosuuksista.

– Pienessä sienioppaassa on toimivaa sen suppea muoto. Aloitteleva sienestäjä ei omaksu hetkessä viittäsataa sienilajia, joten tiivistetystä kirjasta on hyvä lähteä liikkeelle, oppaan kirjoittanut Lasse Kosonen sanoo.

Kosonen (s. 1952) on biologi ja sieniin syvällisesti perehtynyt kasvitieteilijä. Hän on tehnyt kymmenkunta suuren suosion saanutta sienikirjaa.

– Tänä vuonna sienikausi on aikaisessa, ja sieniä löytyy mukavasti maastosta. On satanut vettä ja ollut lämpöä, mikä on tärkeää sienirihmaston kasvulle.

Kosonen kertoo, että hänen kotiseudullaan Pirkanmaalla on poikkeuksellisen paljon kantarelleja.

– Ei kannata kuitenkaan junttautua yhteen sieneen. Kantarelleja herkullisempiakin sieniä on paljon. Esimerkiksi haperot on alipoimittu ryhmä: monet haperoista ovat mietoja, hyviä ruokasieniä, joiden ainoa huono puoli on toukkaisuus. Esimerkiksi isohaperot ovat niin kookkaita, että ateria syntyy, kun löytää niitä pari kappaletta.

Kososen mukaan myös rouskuista on helppoa aloittaa sieniharrastus. Rouskut tunnistaa maitiaisnesteestä, joka on useimmiten valkoista. Ainoan myrkyllisen rouskun eli lakritsirouskun maitiaisneste on vesikirkasta.

Hiukan edistyneempiä sienestäjiä Kosonen neuvoo tutustumaan esimerkiksi koivunkantosieneen, kehnäsieneen ja kuusilahokkaan. Myös ne esitellään Pienessä sienioppaassa. Niiden tunnistaminen on kuitenkin hankalampaa kuin haperoiden tai rouskujen, sillä jokaisella niistä on myrkyllisiä näköissienilajeja.

– Perinteinen neuvo aloitteleville sienestäjille on, että älä koske valkoisiin sieniin. Niiden joukossa on valkokärpässieni, joka on tappavan myrkyllinen.

Tuotetiedot:

Lasse Kosonen

Pieni sieniopas

Tapio Karttakeskus

kierresidottu, 79 sivua

113 mm x 170 mm

ISBN 978-952-266-748-9

kirjastoluokka 67.582

Kirjasta on myynnissä myös sähköinen versio.

