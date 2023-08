Uutuuskirja Pohjois-Korean prinsessa on ainutlaatuinen henkilökuva diktaattori Kim Jong Unin vaikutusvaltaisesta sisaresta

Pohjois-Korean diktaattorin Kim Jong Unin sisar Kim Yo Jong (s. 1987) on maansa historian kenties vaikutusvaltaisin nainen. Kim Yo Jong on elänyt koko elämänsä yläluokkaista elämää, jota on ylläpidetty tavallisen kansan kustannuksella.

Kim Yo Jong on toiminut useissa tärkeissä viroissa Pohjois-Korean huipulla. Julkisuudessa hän on esiintynyt veljensä rinnalla ja antanut rääväsuisia lausuntoja, jotka ovat kohdistuneet länsimaihin, erityisesti Yhdysvaltoihin. Mikäli Kim Jong Un kuolee tai väistyy, Kim Yo Jongista tulee maansa ensimmäinen naishallitsija yli tuhanteen vuoteen.

Pohjois-Korean prinsessa kuvaa yksityiskohtaisesti Kim Yo Jongin poliittista nousua Pohjois-Korean valtion poliittisessa valtiokoneistossa ja tarkastelee hänen rooliaan kansakunnan ulkopolitiikan muokkaajana yhdessä veljensä Kim Jong Unin kanssa. Teos paljastaa, miten merkittävää roolia hän on näytellyt Kimien suvun dynastian ylläpitämisessä uudella vuosituhannella, sekä kotimaassaan että ulkomailla.

Laaja tausta-aineisto loikkareiden haastatteluista tiedusteluraportteihin

Pohjois-Korean erityisasiantuntija Sung-Yoon Lee on koonnut tähän kirjaan kaiken saatavilla olevan tiedon Kim Yo Jongin elämästä muun muassa haastattelemalla tämän kanssa kosketuksissa olleita loikkareita ja keräämällä yhteen tiedusteluraporttien tiedonsirpaleita.

Etelä-Koreassa syntynyt Sung-Yoon Lee on Korean tutkimuksen professori Tufts Universityssä Yhdysvalloissa, ja hän on kirjoittanut useita Koreaa koskevia artikkeleita mm. New York Timesiin, Wall Street Journaliin, Washington Postiin ja Los Angeles Timesiin. Sung-Yoon Lee on toiminut myös Yhdysvaltain hallinnon asiantuntijana.

Sung-Yoon Lee: Pohjois-Korean prinsessa – Diktaattorin sisar Kim Yo Jong

Alkuteos The Sister: The Rise of Kim Yo-Jong

Suomennos Timo Korppi

