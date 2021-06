Uutuuskirja posthumanistisesta taiteentutkimuksesta ja ilmastonmuutoksesta

Uutuuskirja taiteilija Mari Rantasen värikylläisestä tuotannosta 13.4.2021 09:30:04 EEST | Tiedote

Kaipuun ja toivon kuvat -kirja antaa laajan ja värikylläisen kokonaiskuvan kuvataiteilija Mari Rantasen tuotannosta. Hänen energiset ja voimakkaat oranssit, violetit ja turkoosit värinsä muodostavat rikkaita ja harmonisia yhdistelmiä, mutta yhtä luonteenomaista on teosten moniselitteinen muotokieli, joka usein perustuu geometriaan. Rantasen töistä löytyy viittauksia yhtä lailla taidehistoriaan kuin eläviin taiteilijoihin. Yhtenä tärkeänä inspiraation lähteenä on myös koko rakennettu urbaani ympäristö, hänelle tärkeät tukikohdat New York ja Tukholma.