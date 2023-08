Uutuuskirja QAnon-liikkeestä tarjoaa hyytävän kuvauksen vaarallisen salaliittokultin noususta

Lokakuussa 2017 Q-nimimerkkiä käyttänyt henkilö kirjoitti amerikkalaiseen keskustelusivustoon tekstin:

Hillary Clinton tullaan pidättämään kello 7:45–8:30 välillä itäistä aikaa – aamulla 30. lokakuuta 2017.

Tästä viestistä sai alkunsa maailmanlaajuinen salaliittoteoreetikkojen verkko.

Donald Trump tuki presidenttikaudellaan QAnonia jakamalla heidän twiittejään ja kehumalla salaliittolaisia julkisesti. Niinpä QAnon-liike kasvoi, ja kesällä 2020 tehdyn tutkimuksen mukaan noin seitsemän prosenttia amerikkalaisista uskoi heidän väitteisiinsä, myös moni republikaanipoliitikko.

QAnonin kannattajien absurdit väitteet valtaeliitin salaliitosta, joka harrastaa saatananpalvontaa, pedofiliaa ja kannibalismia, herättivät aluksi lähinnä huvittunutta kummastusta. Muutamassa vuodessa liike kuitenkin nousi suuriin otsikoihin ja sai kannattajia ympäri maailman, myös Suomessa. Miten näin tapahtui, keitä liikkeessä on mukana ja mihin se pyrkii?

Varoitus salaliittoteorioiden uhasta

Toimittaja Will Sommer on seurannut QAnon-liikettä sen alkuvaiheista asti ja ollut itsekin salaliittolaisten maalituksen kohteena. Tätä teosta varten Sommer on haastatellut liikkeen kannattajia ja heidän lähipiiriään.

”Yhdysvaltain kahtiajakautunut ilmapiiri takaa sen, että salaliittoteoriat tulevat pysymään meidän poliittisessa järjestelmässämme, etenkin nyt, kun vuoden 2024 vaalit lähestyvät. Vaikka kyseessä ei olisi QAnon, vastaava totalitaarinen, väkivaltainen salaliittoteoreettinen ajattelu tulee pysymään silti kanssamme”, Will Sommer kirjoittaa. ”Kaikkein eniten minä haluan vallassa olevien ihmisten punnitsevan vakavasti sitä uhkaa, jonka muodostaa jokin uusi salaliittoteoria ennen kuin se on päässyt tähän pisteeseen.”

Will Sommer on Washington D.C:ssä asuva politiikan toimittaja, joka työskentelee The Daily Beast -lehdelle. Konservatiivitaustainen Sommer on kotoisin Texasista, ja hänestä on tullut yksi Yhdysvaltojen johtavista salaliittoteorioista raportoivista journalisteista.

Will Sommer: QAnon – Salaliittokultin ytimessä

Alkuteos Trust the Plan

Suomentanut Pasi Rakas Jääskeläinen