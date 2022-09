Uutuuskirja tarjoaa pyörämatkailijoille houkuttelevia reittivaihtoehtoja eri puolilla Eurooppaa

Seikkailunhaluiset pyöräilijät suuntaavat usein Itä-Euroopan palkitseville reiteille tai alppiteiden rinteille, kun taas nautiskelijat suuntaavat sähköpyöränsä jokilaaksojen kylästä toiseen johtaville tasaisille väylille. Pyörän selästä käsin on hyvä tutustua uusiin kohteisiin. Matka etenee sopivaa vauhtia ja nähtävää riittää, lisäksi pyöräily on ekologinen matkailumuoto.

Tapio Karttakeskuksen syyskuussa julkaisemassa kirjassa esitellään 35 kaunista reittiä eri puolilta Eurooppaa. Monet reiteistä pujottelevat Alppien henkeäsalpaavissa maisemissa, mutta joukossa on paljon myös Euroopan suurten jokien laaksoissa mutkittelevia, mukavasti alamäkeen viettäviä reittejä tai saarten pikkukylien kautta kierteleviä teitä.

Pyörämatkailu kehittyy nopeasti sekä Euroopassa että Suomessa. Yhä useammasta kohteesta saa vuokrattua pyörän - myös sähköpyörän - tai varattua jopa pakettimatkan, jossa matkaa taitetaan pyöräillen omaan tahtiin.

Kirjan reittien pituudet vaihtelevat reilusta sadasta noin tuhannen kilometrin mittaisiin taipaleisiin. Jokaisesta reitistä on selostus, kuvat, yleiskartta sekä reittiprofiili ja suositus ajoajasta. Reiteistä saa hyviä ideoita oman matkan suunnitteluun ja rohkeutta lähteä vaikkapa ensimmäiselle pidemmälle pyöräretkelle ulkomaille. Kannattaa lähteä kokeilemaan.

Christina Kotisaaren saksasta suomentama teos on müncheniläisen Thorsten Brönnerin kirjoittama. Brönner on intohimoinen pyöräilijä, joka on lapsesta saakka tutustunut Eurooppaan ja muihin maanosiin pitkillä pyöräretkillä. Hän on osallistunut myös moniin kilpailuihin ja pyöräilytapahtumiin. Vuodesta 2005 Brönner on toiminut freelance-kirjailijana ja valokuvaajana ja kirjoittanut yli 20 teosta sekä satoja artikkeleita.

Tuotetiedot

Pyörämatkalla Euroopassa – 35 kaunista reittiä Norjasta Kreetalle

pehmeäkantinen, 208 s. 17 x 23,5 cm

ISBN 978-952-266-763-2

suositushinta 34 €

Kansikuvan voi ladata Karttakeskuksen kuvapankista.