Uutuuskirja tutkii mitä on menestys ja kannattaako sitä tavoitella

Toimittaja Päivi Remes ja kirjailija Matti Remes selvittivät vuoden aikana eri metodein yli 2 000 suomalaiselta – tunnetuilta vaikuttajilta ja tavallisilta kansalaisilta – mitä on menestys ja kannattaako sitä tavoitella.

Teoksessa pohditaan, miltä menestys maistuu, miten sen voi saavuttaa ja kannattaako sitä yleensä tavoitella. Mitä ajattelee menestyksestä julkisuudessa lokaa niskaansa saanut taiteilija? Miltä menestys maistuu huippu-urheilijasta, kun sen eteen on uhrannut koko elämänsä? Ketkä ovat suomalaisten mielestä Suomen menestyneimpiä ihmisiä?



Tuloksena on laaja kirjo mietteitä ja syvällisiä pohdintoja menestyksestä. Sanomaa vahvistaa aiheesta kirjaa varten teetetty laaja tutkimus. Huumoriakaan ei ole unohdettu.



Filosofit, psykologit, mediavaikuttajat, taiteilijat, talousnerot, eri alojen menestyjät ja sellaisiksi tähtäävät avautuvat pohtimaan, mitä menestys juuri heille merkitsee. Menestys – pieni punainen kirja menestyksestä (Readme.fi) antaa lukijalle lähtölaukauksen ja inspiraation menestyksekkääseen elämään.



“Kirja soveltuu oivallisesti lahjaksi vaikkapa opintonsa päättäneelle”, vinkkaa Matti Remes.



Tässä kirjassa menestystä tarkastellaan monesta eri näkökulmasta. Kirjaan koottujen ajatelmien saamiseksi on käytetty eri metodeja tutkimuksista haastatteluihin ja spontaaneihin keskusteluihin.



”Toivomme kirjan avaavan laajemman keskustelun aiheesta sekä inspiroivan lukijoita pohtimaan, mitä menestys juuri heille merkitsee”, Päivi Remes kiteyttää.