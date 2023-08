Uutuuskirja: Vaihdevuodet on väärinymmärretty vaihe naisen elämässä

Vuoden odotetuin romaani päättää Lucinda Rileyn huippusuositun Seitsemän sisarta -sarjan 11.5.2023 09:06:59 EEST | Tiedote

Irlantilaissyntyisen Lucinda Rileyn ja hänen poikansa Harry Whittakerin kirjoittama Atlas, Papa Saltin tarina (Bazar) ilmestyy maailmanlaajuisesti tänään 11.5.2023. Romaani päättää ilmiömäisen suositun Seitsemän sisarta -romaanisarjan, jossa on aiemmin ilmestynyt seitsemän osaa. Maailmanlaajuiseen menestykseen nousseen Lucinda Rileyn kirjoja on myyty Suomessakin jo ennätykselliset 1,2 miljoonaa kappaletta ja niitä on kuunneltu 12 miljoona tuntia äänikirjoina. Riley on Suomen tämän hetken luetuin ja kuunnelluin kirjailija käännetyssä kaunokirjallisuudessa.