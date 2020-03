UUTUUSKIRJA: Veljen itsemurha vei kriisiin

Nanna Vänttinen haluaa esikoiskirjallaan Lennä, outo lintu! välittää lohtua ja toivoa, sekä rohkeutta ja iloa ihmisille.

Nanna Vänttisen esikoisteos Lennä, outo lintu! (Basam Books 2020) on syvältä koskettava esikoisteos ja kaunistelematon tositarina läheisen itsemurhasta, kuoleman porteille vajoamisesta ja selviytymisestä.

Nanna Vänttinen avaa lukijoilleen ihon alle hiipivän tarinan maailmansa romahtamisesta veljen itsemurhan seurauksena, sekä pitkän ja yksinäisen matkansa syvissä vesissä, sairaalassa ja kotona, kohti toipumista ja kukoistavaa elämää entistä vahvempana ihmisenä. - Kriiseissä on aina kasvun mahdollisuus! Kaikesta on mahdollista selviytyä, jopa voittajana! Kun uskaltaa sukeltaa syvälle ja kohdata pahimmat mörkönsä ja pelkonsa, on vapaa lentämään korkealla, Vänttinen kertoo.

Tämä teos on elintärkeä muistutus toivosta kovuuden ja kylmyyden runtelemassa maailmassa ihmisille, jotka haluavat löytää uuden lempeän ja viisaan perustan syvältä omasta itsestään. Teoksellaan Nanna toivoo murtavansa itsemurhaan ja mielenterveysongelmiin liittyviä tabuja ja jakavansa kokemuksellista ja arvokasta

tietoa siitä, millainen trauman jälkeinen prosessi voi olla.

Nanna Vänttinen on mukana Ylen vuosina 2017 ja 2019 julkaistuissa Tuhkimotarinoissa. Hän kertoi kokemuksistaan myös Perjantai-ohjelmassa syksyllä 2018. Esikoisteos sisältää Nannan itsensä kirjoittamia elämän kivuliaissa, rauhallisissa tai iloisissa hetkissä syntyneitä helmiä, jotka toimittaja Klaus Rahikainen on punonut kokonaiseksi helminauhaksi kertoakseen parhaalla mahdollisella tavalla Nannan aidon ja sydäntä värisyttävän tarinan.