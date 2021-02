Uutuuskirja venture capital -sijoituksista

Venture capital -sijoituksien määrä suomalaisiin startup-yrityksiin on ollut kasvussa jo pitkään. Muutoksen myötä venture capital -sijoituksien yhteydessä solmittavat sopimukset vaikuttavat yhä useamman suomalaisen startup-yrityksen arkeen ja toimintaan.

Kauppakamari julkaisi helmikuussa Jonathan Andersinin uutuuskirjan Venture capital -sijoitukset – käsikirja rahoituskierroksille, joka toimii oppaana venture capital -sijoituksien prosessiin ja dokumentaatioon.

Käytännönläheinen käsikirja

Kirja on hyödyllinen työkalu sekä venture capital -sijoituksien parissa työskenteleville, kuten juristeille ja muille neuvonantajille, pääomasijoittajille ja businessenkeleille, että startup-yrityksien perustajille ja johdossa toimiville. Siinä käsitellään mm. seuraavia asioita:

venture capital -rahastojen rakenne ja toiminta

venture capital -sijoituksen prosessi

term sheetin sisältö

sijoitussopimuksen sisältö

osakassopimuksen sisältö.

Aihetta käsitellään niin juridisesta kuin kaupallisesta näkökulmasta.

Kirjaan on koottu venture capital -sijoituksille tavanomaisiin ehtoihin liittyvää alan markkinakäytäntöä.

Monimutkaisimpia ehtoja avataan käytännönläheisten esimerkkien avulla.

Kirjan liitteenä olevat SeriesSeed.fi-sopimuspohjat havainnollistavat venture capital -sijoitusten dokumentaatiolle tavanomaisia määräyksiä, ja niihin yhdistettynä kirja toimii myös hyvänä perehdytyksenä alan juridiseen dokumentaatioon. Venture capital -sijoituksille yleisten ehtojen kuvaamista ei kuitenkaan ole rajattu SeriesSeed.fi-sopimuspohjien sisältöön, vaan kirjassa kuvataan myös muita yleisesti esiintyviä ehtoja. Lisäksi kirjassa on liitteenä lyhyt sanasto, jossa selitetään keskeisin alan terminologia.



Kirjoittajana Jonathan Andersin



Andersin on yritys- ja rahoitusjärjestelyihin erikoistunut juristi, jonka painopistealueisiin kuuluvat erityisesti venture capital -sijoitukset, ja hän on avustanut lukuisia suomalaisia startup- ja kasvuyrityksiä sekä niin kotimaisia kuin ulkomaisia venture capital -sijoittajia rahoituskierroksilla. Jonathan on myös toiminut kouluttajana ja puhujana useissa alan koulutuksissa ja tapahtumissa.

”Kirja on ehdottomasti hyödyllistä luettavaa kaikille VC-sijoituksia suomalaisiin startup-yrityksiin hakeville yrittäjille, niihin pääomasijoituksia tekeville VC-sijoittajille sekä näitä osapuolia sopimusasioissa neuvoville asiantuntijoille.”

- Markku Maula, pääomasijoitustoiminnan professori, Aalto-yliopisto