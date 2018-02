Uutuuskirja vie suomalaista sisua maailmalle: ”Unohtakaa hygge, sisu on uusi trendi”

Helsinkiläisen toimittajan ja valokuvaajan Joanna Nylundin kansainvälistä huomiota keränneessä uutuuskirjassa Sisu – suomalaisen sisun salaisuudet perehdytään suomalaiseen sisuun ja siihen, miten sen avulla voi elää merkityksellisempää ja onnellisempaa elämää.

Kansainvälisille markkinoille kirjoitettu sisukirja Sisu: The Finnish Art of Courage on herättänyt kiinnostusta maailmalla. Siitä ovat uutisoineet jo muun muassa The Telegraph, Elle UK ja The Evening Standard, joka hehkutti, että vuodesta 2018 tulee suomalaisen sisun vuosi. The Telegraph puolestaan kehotti unohtamaan hyggen, sillä suomalainen sisu on uusi trendi. Sisukirjan oikeudet on myyty jo 11 kielelle.



”Ihan huikeaa, että kirjani on herättänyt näin laajaa kiinnostusta maailmalla. Se osoittaa, että sisulle on tilausta! Ihmisiä kiinnostaa selvästi tietää enemmän myös Suomesta ja suomalaisista, ja sisuhan on siihen paras mahdollinen väylä”, Joanna Nylund sanoo.

Kirjan mukaan sisu kuvaa asennetta, johon kiteytyy rohkeus, sitkeys, lujuus ja periksiantamattomuus. Suomalaiset ovat hyödyntäneet sisua monenlaisissa tilanteissa, esimerkiksi taistellessaan sodassa ylivoimaista vihollista vastaan tai näyttäessään ilmastolle, kuka täällä määrää.

Vaikka me suomalaiset olemme aikanaan antaneet sisulle nimen, se on universaali ominaisuus ja kaikkien ulottuvilla. Kirjassa kerrotaan, miten sisun avulla kohdataan elämän tarjoamat haasteet rohkeasti ja määrätietoisesti, taistellaan itselle tärkeiden asioiden puolesta, kommunikoidaan, ratkaistaan konflikteja, kuntoillaan ja kasvatetaan lujaluonteisia lapsia. Kirjassa selviää myös se, miten omaa sisuaan voi kasvattaa.

”Me suomalaiset emme ole halunneet ylpeillä tästä "meidän" jutusta, mutta siihen olisi kyllä syytä. Elämme sellaisia aikoja, että sisusta oppiminen ja sen hyödyntäminen arjessa olisi aiheellista myös Suomen rajojen ulkopuolella”, Nylund sanoo.



Joanna Nylund on Helsingissä asuva freelance-toimittaja, kääntäjä ja valokuvaaja. Hän on opiskellut englannin filologiaa ja asunut Skotlannissa. Sisu – suomalaisen sisun salaisuudet on hänen esikoiskirjansa. Suomenkielisen kirjan kustantaa Readme.fi.